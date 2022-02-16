Региональные театры привезут в Москву свои лучшие постановки пьес Островского

Тринадцатый театральный фестиваль "Островский в Доме Островского", посвященный 200-летию со дня рождения драматурга, пройдет в Малом театре в 2023 году и обещает стать одним из самых ярких событий театральной жизни России.

Когда в 1993 году Малый театр придумал и организовал первый фестиваль имени великого русского драматурга и писателя, он поставил перед собой цель привлечь внимание к лучшим театральным коллективам из разных городов России, которые трепетно относятся к творчеству Александра Николаевича и верны академическим традициям.

"Фестиваль дает возможность театрам больших и маленьких городов нашей страны и зарубежья выступить на сцене Малого, представить свое искусство московской театральной публике, обменяться мнениями с коллегами, критиками и столичной общественностью. Такое общение очень важно для полнокровной творческой жизни каждого мастера, дает ему стимул для дальнейшей работы", - рассказывает художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

За свою уже почти 30-летнюю историю фестиваль сильно расширил географию. Среди его участников театры из Санкт-Петербурга, Владивостока, Ульяновска, Липецка, Пензы, Костромы, Сыктывкара, Краснодара, Тольятти, Ярославля и многих других. Недавно к ним присоединились театры из Беларуси, Прибалтики и Балкан, так что теперь фестиваль по праву получил статус международного.

"Каждый раз мы видим повышенный интерес к фестивалю. И сейчас, всего за полгода с момента объявления нового фестиваля, мы уже получили множество заявок. Это несмотря на очень непростые для театров времена. Полагаю, что этот, юбилейный фестиваль, станет по-настоящему аншлаговым и подарит всем его участникам и зрителям настоящее искусство", - отметила директор Малого театра Тамара Михайлова.

Заявки на участие уже подали Воронежский камерный театр, Брянский театр драмы им. А.К. Толстого, Пермский театр "У Моста", Бийский драматический театр, Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина, Томский ТЮЗ, Архангельский театр драмы и многие другие. Прием заявок продолжится до сентября 2022 года.

Справка "РГ"

Малый театр называют "Домом Островского". Творчество драматурга занимает особое место в истории театра. Еще при жизни Александра Островского на сцене театра были поставлены почти все его пьесы, написанные специально для Малого театра. Сегодня репертуар включает 11 постановок по произведениям автора: "На всякого мудреца довольно простоты", "Бедность не порок", "Правда - хорошо, а счастье лучше", "Волки и овцы", "Доходное место", "День на день не приходится", "Поздняя любовь", "Последняя жертва", "Не все коту масленица" и другие. В преддверии юбилея выйдут три новых спектакля - "Горячее сердце", "Женитьба Бальзаминова" и "На бойком месте".