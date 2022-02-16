Росреестр - о законных способах стать владельцем заброшенного дома и участка

Для начала следует выяснить, существует ли у заброшенного дома и земли, на которой он расположен, официальный владелец, отмечают в Росреестре. Для этого можно обратиться к председателю садового товарищества, на территории которого находится заброшенное владение, или в муниципалитет, если участок с домом находится в населенном пункте.

Можно поискать информацию о владельце на публичной кадастровой карте или запросить выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), которая заодно позволит проверить наличие обременений.

Если оказалось, что у недвижимости есть собственник, то приобрести дом и участок можно только путем купли-продажи. Гораздо более редкий случай - когда хозяин отказывается от запущенного участка. Для этого хозяин дачи сам должен обратиться в Росреестр с заявлением об отказе.

Землю нельзя официально признать бесхозяйной

Участок также может быть изъят у владельца - если он предназначен для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, но не используется по назначению в течение трех лет (если более длительный срок не установлен законом). Если участок был изъят, он опять же становится муниципальной собственностью, и его может приобрести любой желающий.

Иначе полагается действовать, если владельца установить не удалось. Тогда недвижимость - так называемое бесхозяйное имущество. Учтите, что бесхозяйной вещью может быть признано только здание, а участок ею быть не может.

Алгоритм действий в этом случае такой. Сначала сведения о бесхозяйном объекте должны быть внесены в ЕГРН. С заявлением о постановке строения на учет в Росреестр обращается муниципалитет. Через год со дня постановки на учет муниципалитет может через суд добиться признания права муниципальной собственности на здание. Затем это право регистрируется в Росреестре. И после этого землю вместе с домом можно арендовать или выкупить .

Маловероятно, но может случиться, что, когда вы уже оформили бесхозяйную прежде недвижимость в собственность, неожиданно объявился предыдущий владелец. В этом случае вопрос будет решаться через суд.

Еще один способ стать законным владельцем заброшенного участка - приобретательная давность: гражданин или юридическое лицо, которые не являются собственниками имущества, но непрерывно и добросовестно владеют им как своим собственным в течение 15 лет, могут приобрести на него право собственности. Для этого необходимо подготовить пакет документов, доказательства своего открытого владения домом и подать в суд по месту нахождения имущества. Как правило, такие дела в упрощенном производстве рассматриваются в течение двух месяцев. Затем с судебным решением можно зарегистрировать права на эту недвижимость.

Мнение

Маловероятно, что можно стать законным владельцем заброшенного дачного участка или дома в регионах с высоким спросом на недвижимость и высокими ценами, считают специалисты компании "Миэль". Возможно, в какой-то забытой деревне, из которой люди выехали и где никто не живет, эти способы работают. Да и там, если поискать, можно найти наследников. "Мы нечасто, но сталкиваемся с ситуациями, когда было незначительное увеличение площади своего участка за счет ничейного или соседского. Когда-то люди невольно прихватили кусочек земли, и он уже исторически входит в их земельный надел. И тогда они путем выкупа включали эту площадь в свою", - отмечают риелторы.