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16.02.2022 21:20
Рубрика: Общество

РПЦ окажет медицинскую помощь христианам Африки и откроет свои монастыри

Текст: Елена Яковлева

Русская православная церковь будет оказывать медицинскую помощь христианам в Африке, сообщил патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид.

Фото: PHOTOXPRESS
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"Русская православная церковь всегда с заботой и вниманием относилась к положению христианских меньшинств, Африка - не исключение, - цитирует его слова РИА Новости. - Права христиан не должны быть ущемлены. И мы сделаем все возможное для их защиты.

Гуманитарная и социальная деятельность, по словам митрополита, в этом случае необходима и церковной жизни. И главное в ней - постараться обеспечить всем доступ к медицинским услугам.

В отдаленных районах, где невозможно построить полноценную клинику, планируется открывать фельдшерские пункты, куда будет приезжать медики, чтобы помочь людям, отметил митрополит.

По словам митрополита, молодые африканцы будут приглашаться в монастыри в Россию, чтобы соприкоснуться с монашескими традициями Русской церкви, а потом возвращаться на место служения в Африку и организовывать там монастыри.

Он подчеркнул, что несколько православных юношей и девушек уже изъявили желание "пройти искус" - духовное испытание перед принятием монашества.

Кроме того, в Русской церкви сейчас "готовят списки" для обучения, и до начала нового академического года в сентябре африканцы, перешедшие в юрисдикцию РПЦ, приедут в Россию для изучения русского языка и других необходимых предметов, так начнется подготовка духовенства из числа коренных жителей Африки ("И прежде всего - епископов", - отметил митрополит Леонид). Он напомнил, что в составе Александрийского патриархата были лишь единицы епископов-африканцев - подавляющее большинство иерархов там - греки. В Московском патриархате намерены исправить эту ситуацию, делая упор именно на африканское духовенство. "Обязательно будем рукополагать чернокожих епископов-африканцев", - сказал экзарх.

Общество Религия

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