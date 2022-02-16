С начала года капуста и огурцы уже подорожали почти на 20%

На прошлой неделе, с 5 по 11 февраля, лидерами роста цен среди продуктов снова стали овощи, следует из данных Росстата. Так, огурцы подорожали на 2,6%, капуста белокочанная и бананы - на 2,4%, помидоры - на 2,3%, морковь - на 1,9%, свекла столовая - на 1,1%, яблоки - на 0,7%. Вместе с тем, снизились цены на лук репчатый - на 0,2%, картофель - на 0,1%.

С начала года больше всего подорожали капуста (19,8%), огурцы (19,1%) и помидоры (16,9%). Тогда как картофель, почти беспрерывно и стремительно дорожавший почти весь прошлый год, с начала этого года вырос в цене всего лишь на 3%. Примечательно, что в сравнении с январем прошлого года к концу января этого года капуста стоит в рознице почти в три раза дороже, картофель и свекла - примерно в полтора раза дороже.

Зато на прошлой неделе продолжилось снижение цен на недорогое мясо: курица и свинина подешевели на 0,2%. С начала года цены на мясо птицы снизились почти на 1,8%, на свинину - на 0,7%. Но говядина и баранина продолжили дорожать и за прошлую неделю прибавили в цене по 0,2%.

Подросли цены на водку - за неделю на 0,7%. Из базовых продуктов также ощутимо подорожали за неделю сливочное масло (на 0,6%), творог, сметана, сахар (0,5%). Немного выросли цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, муку пшеничную, рис, крупу гречневую, вермишель, печенье и чай черный (на 0,3%). Почти не изменились цены на подсолнечное масло (плюс 0,1%)

Вместе с тем, снизились цены на яйца куриные и пшено (на 0,4%), рыбу мороженую (на 0,3%).

В целом недельная инфляция составила 0,13%, с начала года - 1,39%.