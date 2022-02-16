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16.02.2022 19:20
Рубрика: Экономика

Штрафные санкции для малого бизнеса сократят в несколько раз

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)
Штрафы для представителей малого и среднего бизнеса могут быть сокращены в пять - девять раз в зависимости от нарушения. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство России. Сейчас парламент заканчивает сбор отзывов на инициативу.

В целом поправки в КоАП смягчают систему наказаний для малого и среднего бизнеса. Одна из новаций: социально ориентированные НКО, а также микро- и малые предприятия будут приравнены к индивидуальным предпринимателям. Это означает, что размеры санкций будут снижены.

"Разница между размерами административных штрафов, предусмотренных санкциями статьей раздела II КоАП РФ, налагаемых на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц, достигает по их верхнему пределу в среднем 500-900 процентов", - говорится в пояснительной записке.

Как объясняют правительственные эксперты, до 96 процентов всех субъектов малого и среднего бизнеса составляют микропредприятия с максимальным доходом 120 миллионов рублей и количеством работников до 15 человек.

К малым же предприятиям относятся организации с доходом 800 миллионов рублей и численностью работников до 100 человек. Их насчитывается 3,7 процента от всех субъектов малого и среднего бизнеса.

Фото: iStock
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Доля юридических лиц среди микро- и малых предприятий, по подсчетам правительственных экспертов, составляет более 39 процентов. В остальных случаях бизнес ведут индивидуальные предприниматели. Но пока юридическим лицам из числа малого и среднего бизнеса в случае каких-то нарушений платить приходится гораздо больше, чем индивидуальным предпринимателям.

"Законопроект разработан в целях совершенствования назначения административного наказания за совершение правонарушений представителями малого и среднего бизнеса", - прокомментировал новацию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он также пояснил, что при этом расширяется возможность назначения в качестве наказания предупреждения вместо штрафа. Оно будет назначаться в безусловном порядке для некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего бизнеса за впервые совершенное административное правонарушение, не связанное с причинением вреда жизни и здоровью людей и другими случаями.

Штрафы для юридических лиц в 5-9 раз выше, чем для индивидуальных предпринимателей

Как подчеркнул почетный адвокат России Никита Филиппов, предлагаемые меры направлены на снижение административного давления на бизнес. В былые годы сказали бы, что проект подготовлен "по многочисленным просьбам трудящихся". "В последние годы предприниматели России все чаще на различных "круглых столах" и форумах настаивали на обсуждении проблем административного давления на бизнес, - сказал Никита Филиппов. - Самым распространенным видом такого давления всегда являлся финансовый инструмент наказания - административный штраф, который в части некоторых статей КоАП достигает таких размеров, что уплата его ставит под сомнение факт возможного дальнейшего существования компании".

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