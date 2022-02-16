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16.02.2022 16:17
Рубрика: Экономика

Силуанов: Деньги из ФНБ начнут активно инвестироваться

Текст: Роман Маркелов

В 2022 году деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) начнут активно инвестироваться в экономику. Об этом заявил на брифинге министр финансов Антон Силуанов.

Фото: РИА Новости
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"Все будет зависеть от того, как будут разгоняться проекты. Мы здесь сторонники того, чтобы эти проекты быстрее работали для экономики. Поэтому если сможем до 1 трлн проинвестировать, то будет очень хорошо. Если 500 млрд, тоже неплохо. Посмотрим, как пойдут дела", - рассказал Силуанов.

При этом цель по внутренним инвестициям из ФНБ в течение года - это 400 млрд рублей, указал министр финансов. Однако указанная сумма не учитывает проект газового комплекса в Усть-Луге, по которому большой объем средств может быть направлен на закупку оборудования за рубежом, уточнил он.

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