Силуанов: Деньги из ФНБ начнут активно инвестироваться

В 2022 году деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) начнут активно инвестироваться в экономику. Об этом заявил на брифинге министр финансов Антон Силуанов.

"Все будет зависеть от того, как будут разгоняться проекты. Мы здесь сторонники того, чтобы эти проекты быстрее работали для экономики. Поэтому если сможем до 1 трлн проинвестировать, то будет очень хорошо. Если 500 млрд, тоже неплохо. Посмотрим, как пойдут дела", - рассказал Силуанов.

При этом цель по внутренним инвестициям из ФНБ в течение года - это 400 млрд рублей, указал министр финансов. Однако указанная сумма не учитывает проект газового комплекса в Усть-Луге, по которому большой объем средств может быть направлен на закупку оборудования за рубежом, уточнил он.