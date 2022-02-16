Систему контроля за ракетами обновят к 2030 году

"В активной фазе выполнения - работы по созданию радиолокационного комплекса в районе Воркуты, высокопотенциальной РЛС в районе Мурманска, завершено проектирование новой РЛС, создаваемой на Дальнем Востоке", - рассказал "Красной звезде" начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Сергей Сучков.
Ранее генконструктор СПРН Сергей Боев заявил, что Россия модернизирует три действующие РЛС - в Краснодарском крае, Ленинградской и Иркутской областях. Станции "Воронеж" работают в различных диапазонах, способны засекать старты и отслеживать траекторию полета ракет за тысячи километров от места наблюдения.