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16.02.2022 17:39
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц

Текст: Иван Петров
На Донбассе обнаружены массовые захоронения мирных граждан, погибших после обстрелов украинских войск. Об этом в среду сообщили в Следственном комитете России.
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

"В период с августа по октябрь 2021 года были обнаружены пять стихийных массовых захоронений - в районе города Снежное, поселка городского типа Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка города Первомайска, поселка Видное-1 недалеко от Луганска, а также на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района. Были эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов украинскими вооруженными формированиями в 2014 году", - говорится в сообщении СК.

Уточняется, что среди останков присутствуют тела женщин различного возраста.

По данным фактам следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных международным договором средств и методов". Его расследует Главное следственное управление СК РФ.

В Следственном комитете напомнили, что представители украинских силовых структур ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса с апреля 2014 года. При этом они пренебрегают международными договоренностями и актами, так как применяют "летальное вооружение неизбирательного действия, предназначенное для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры".

В результате обстрелы привели не только к разрушениям жилых домов и объектов обеспечения жизнедеятельности, но и к гибели и ранениям тысяч мирных жителей. В СКР уточнили, что имеют в виду "русскоговорящие группы людей, не участвующие в военном конфликте".

Подчеркивается, что умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден, поскольку российскими следователями зафиксированы сотни фактов, квалифицируемых как "применение запрещенных средств и методов ведения войны". "В ходе расследования этих преступлений и были получены данные о стихийных общих безымянных могилах. Они были сформированы вынужденно - вне специально отведенных для этого мест - в связи с продолжавшимися боевыми действиями", - рассказали в следственном ведомстве.

"СК России продолжит принимать все необходимые меры для реализации принципа неотвратимости наказания для ответственных за совершение преступлений на донецкой и луганской землях", - заключили в комитете.

В 2018 году в СКР называли имя одного из военачальников, которого считают ответственным за гибель мирных граждан на Донбассе. Это бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Ранее представители СКР называли имена менее высокопоставленных военачальников. Так, к примеру, командир 57-й отдельной моторизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Сергей Сирченко и командир батальона 57-й отдельной моторизированной бригады ВСУ подполковник Александр Щербинин обвиняются в прицельном артобстреле жилых объектов в поселке Зайцево.

В Следственном комитете ранее не раз напоминали, что действующее законодательство позволяет российским следователям расследовать указанные преступления. При необходимости представители СК России готовы передать все материалы в международные судебные инстанции.

Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
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