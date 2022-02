Служба разведки Эстонии скорректировала дату "вторжения" России на Украину

Служба внешней разведки Эстонии перенесла дату предполагаемого "вторжения" России на Украину. Ранее ведомство ожидало начало кампании 15 или 16 февраля, но теперь скорректировало свой прогноз.

"По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля", - приводит РИА Новости цитату из официального доклада разведчиков.

При этом в докладе уточняется, что "действия России на собственной территории" не несут угрозы ни НАТО в целом, ни балтийским странам, в частности.

Напомним, ранее различные СМИ со ссылкой на американскую разведку также называли 15 и 16 февраля датами вероятного "вторжения". Подобные безосновательные предположения вызывают уже не только справедливую критику российских властей, но и иронию.

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии: Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год, хотелось бы спланировать отпуск", - прокомментировала очередные "прогнозы" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне в Министерстве обороны РФ заявили о возвращении российских военнослужащих, занятых в масштабных учениях соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации. В частности, речь идет о подразделениях Южного военного округа, проводивших тактические учения на крымских полигонах.