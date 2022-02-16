Новости

Петербург объявили "котокультурной столицей" 16:30
Служба разведки Эстонии скорректировала дату "вторжения" России на Украину 16:29
Столица Таиланда получит новое официальное название на иностранных языках 16:25
Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля 16:20
Силуанов: Деньги из ФНБ начнут активно инвестироваться 16:17
Депутат Госдумы Ананских назвал преимущества запуска "Северного потока-2" для Европы 16:11
"Детские карты" для российских семей могут заработать в 2024 году 16:05
Дмитрий Мезенцев принял участие в заседании Объединенной коллегии министерств юстиции 16:00
В центре Москвы Toyota въехала в витрину магазина 15:47
В Петербурге собрались запретить проезд в метро без одежды и обуви 15:44
Над Украиной уже около суток кружит американский беспилотник 15:43
Комнаты в домах под снос назвали самым простым способом купить жилье в Москве 15:32
В Австрии электричество и газ подорожали для домохозяйств на 420 евро 15:25
В дом худрука Большого театра Александра Лазарева ворвались грабители 15:21
Глава СПЧ Фадеев: Врачи в стране слишком загружены отчетностью 15:19
Самый высокий мужчина в мире сделал предложение самой высокой женщине 15:17
Прокуратура Москвы: Отец голодающих близнецов на допросе забыл их возраст 15:16
Мошенник в Москве по поддельным документам приобрел квартиру на 28 миллионов рублей 15:09
Прокуроры и следователи получат статус ветерана боевых действий за работу в Чечне 15:07
Коту Ахиллу предложили стать оракулом финала Лиги чемпионов в Петербурге 15:06
В России могут появиться кураторы нуждающихся в помощи семей 15:05
Минздрав разрешил испытания новой вакцины с вирусоподобными частицами 14:57
Лавров допустил принятие закона о санкциях против лиц, связанных с Лондоном 14:48
Путин продлил срок службы своему помощнику Игорю Левитину 14:47
Российские пары фигуристов выступят последними в короткой программе на Олимпиаде 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 16:29
Рубрика: В мире

Служба разведки Эстонии скорректировала дату "вторжения" России на Украину

Служба внешней разведки Эстонии перенесла дату предполагаемого "вторжения" России на Украину. Ранее ведомство ожидало начало кампании 15 или 16 февраля, но теперь скорректировало свой прогноз.

"По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля", - приводит РИА Новости цитату из официального доклада разведчиков.

При этом в докладе уточняется, что "действия России на собственной территории" не несут угрозы ни НАТО в целом, ни балтийским странам, в частности.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Постпред РФ при ЕС: Вторжения на Украину не будет

Напомним, ранее различные СМИ со ссылкой на американскую разведку также называли 15 и 16 февраля датами вероятного "вторжения". Подобные безосновательные предположения вызывают уже не только справедливую критику российских властей, но и иронию.

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии: Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год, хотелось бы спланировать отпуск", - прокомментировала очередные "прогнозы" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне в Министерстве обороны РФ заявили о возвращении российских военнослужащих, занятых в масштабных учениях соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации. В частности, речь идет о подразделениях Южного военного округа, проводивших тактические учения на крымских полигонах.

Военные после учений в Крыму возвращаются в гарнизоны в Дагестане и Северной Осетии
В мире Европа Эстония Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля
Минфин и ЦБ нашли способ договориться по криптовалютам
Лавров: Лондон готов действовать против России в первых рядах
Песков: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений
Захарова: Просьба к западным СМИ озвучить график "вторжений" России на год
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?