СМИ: Главы МИД G7 проведут встречу по Украине

Министры иностранных дел стран G7 в ближайшее время могут собраться в Германии для обсуждения ситуации на Украине.

По некоторым данным, мероприятие пройдет в конце этой недели на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает телерадиокомпания NHK.

В настоящее время прорабатывается вопрос об участии в консультациях главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси. Как отмечают журналисты, глава японского внешнеполитического ведомства нацеливается на проведение отдельных встреч со своими коллегами из государств "семерки".