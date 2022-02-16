Совбез РФ: Перенасыщение Украины оружием может привести к открытому столкновению в Донбассе

Насыщение, а точнее перенасыщение Украины различными видами вооружений, к сожалению, может вызвать у некоторых руководителей военного ведомства этой страны, а также у представителей националистических группировок, находящихся в районах, граничащих с Луганской и Донецкой республиками, иллюзию "непобедимости" и подтолкнуть их к провоцированию открытого военного столкновения.

Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов. По его словам, когда в регионе сконцентрировано такое количество вооруженных сил и военной техники, бывает достаточно одного случайного выстрела, чтобы вооруженный конфликт вспыхнул с новой силой.

"Снабжение рядом западных стран армии Украины так называемыми "оборонительными" вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение этих государств к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны", - подчеркнул Попов.

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