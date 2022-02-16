Совбез РФ: США стремятся оспорить законные права России в Арктике

В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, исходя из этого, за последние два года в Соединенных Штатах были приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС и Военно-морских сил.

Кроме того, США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 году трех новых тяжелых ледоколов, создание новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в перспективе "арктической дивизии".

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