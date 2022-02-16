"Спортивная" кровь повышает иммунитет

О том, что мозгу полезны физические упражнения, сегодня знают многие. Более того, у бегающей в колесе мыши вообще появились новые нейроны в зоне, ответственной за память. Этот эксперимент в свое время стал мировой сенсацией, ведь он опровергал давнее представление, что нервные клетки не восстанавливаются. Новые эксперименты показали, что у "спортивных" мышей повышается выработка специфического белка, который и способствует образованию новых нейронов.

Эти данные в корне изменили подходы к старению, но особенно к лечению болезней Альцгеймера и Паркинсона. Попросту говоря, чем старше человек, тем короче должна быть его дорога к физическим нагрузкам. Особенно полезны аэробные упражнения - быстрая ходьба, бег трусцой, велосипед, лыжи, коньки и т.д.

Но ученые хотят копнуть глубже, понять механизм, почему и как конкретно фитнес помогает мозгу? Сотрудники Гарвардского университета провели любопытный эксперимент: они сажали мышей в беличье колесо, где они в день пробегали около 10 км, и через месяц перелили плазму их крови мышам, которые месяц "лежали на диване". Кроме того, неспортивным мышам перелили кровь от точно таких сородичей-лежебок. Затем они прошли тесты, которые проверяли работу памяти.

Эффект поразил даже ученых. У мышей, получивших "спортивную" кровь, память работала на треть лучше, чем у грызунов из пассивной группы. Но этого мало. Оказалось, что "спортивная" кровь подавляет работу целого ряда генов, стимулирующих воспаление. Также авторы выяснили, что за месяц физических упражнений в крови у мышей повышался уровень четырех белков, связанных с иммунитетом и воспалительной реакцией.

Особенно сильно подавляет воспаление белок кластерин. Авторы подчеркивают, что это не единственная молекула, которая может улучшить память и другие когнитивные функции. Работа мозга зависит не только от того, тлеет ли в нем какое-нибудь воспаление или нет, и благодаря тому же спорту в крови появляется целый ряд разнообразных стимулирующих мозг соединений. Возможно, в будущем удастся создать молекулярный коктейль из "спортивных" молекул, который будет помогать мозгу работать и повышать иммунитет, справляясь с самыми разными воспалениями. А пока надо помогать мозгу традиционными средствами, в том числе и физическими упражнениями. Статья об исследовании опубликована в престижном журнале Nature.