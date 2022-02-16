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16.02.2022 09:35
Рубрика: Общество

Стартует Всероссийская олимпиада для учеников начальных классов

Текст: Мария Набиркина
Стать героем увлекательной истории, разгадывая загадки на подводной станции и попасть на необитаемый остров смогут ученики 1-4 классов, став участниками всероссийских онлайн-олимпиад для начальной школы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Организаторы интеллектуальных игр - Яндекс.Учебник совместно с Центром педагогического мастерства при поддержке Министерства просвещения России.

Олимпиады по трем предметам - русском языку, математике и окружающему миру объединены единую серию онлайн-олимпиад. Пройти "квест" смогут все школьники вне зависимости от уровня их знаний.

Задания объединяет общий сюжет: участники прибывают на подводную станцию, где их встречает капитан. Школьники выполняют задания, пока перемещаются по кораблю, помогают в исследованиях, выходят в открытый океан и защищают станцию от хитрого Глитча. Самые внимательные смогут найти необитаемый остров и даже побывать на нем.

Интерактивный сюжетный квест позволяет ребенку учиться на знакомом ему цифровом языке. Задания наглядно показывают, как знания, полученные в школе, можно применять в жизни. Например, задания по математике ориентированы на решение практических жизненных ситуаций, задачи по "окружайке" знакомят малышей с научными методами изучения мира, а в русском языке используются знакомые всем детям смайлики и повседневные фразы.

Фото: РИА Новости
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Основной тур начнется 21 февраля, а до этого можно испытать свои силы на пробном туре. Итоги всех олимпиад подведут 26 апреля.

- Наша страна - один из мировых лидеров по развитию олимпиадного движения. В нем участвуют дети самых разных возрастов, - прокомментировала замминистра просвещения Анастасия Зырянова. - Это и Всероссийская олимпиада школьников - самое массовое интеллектуальное состязание для ребят, и большое разнообразие других олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов. Мы приветствуем проекты, которые дают школьникам ещё больше возможностей для саморазвития и самореализации начиная с раннего возраста, повышают их мотивацию к учебе.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства города Москвы Ивана Ященко, интерес ребят к учебе и любознательность формируются как раз в начальной школе.

- В олимпиадах для начальной школы ребята соревнуются не друг с другом. Их соперники - наши интересные задачи, а сюжет каждой из них - взгляд на школьный предмет чуть с другой стороны, приглашение в удивительный мир науки. Каждая решенная задача - уже маленькая победа.

Участвовать в олимпиаде могут ученики с 1 по 4 класс, ребенка может зарегистрировать учитель или родитель. Для первоклассников все задания сопровождаются озвучкой.

На решение заданий по каждому предмету дается 60 минут. В пробном туре время на решение задач не ограничено.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович

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