Столица Таиланда получит новое официальное название на иностранных языках

Столица Таиланда Бангкок поменяет свое официальное название на иностранных языках. Отныне ее полагается именовать Крунг-Тхеп-Маха-Накхон (Krung Thep Maha Nakhon), что означает "Город Ангелов - Великая столица". Собственно, на тайском языке она так и называется. А английское "Бангкок" использовалось до сих пор для удобства обозначения города.

Однако теперь, по решению Королевского ученого совета Таиланда, пришло время изменить существующее положение дел. Как отмечается, кабинет министров одобрил предложение заявления офиса премьер-министра о принятии нового реестра географических названий. В нем котором отражены последние решения Королевского ученого совета, приводящие географические названия в соответствие с изменившимися условиями и обстановкой. Как только этот документ будет одобрен специальной юридической комиссией, изменения вступят в силу.

Хотя название тайской столицы на иностранных языках и изменится, прежнее "Бангкок" тоже будет использоваться, его будут писать в скобках.

В рамках реформы предполагается также изменить написание по-тайски ряда других городов мира, например, столиц Италии и Мьянмы.

Кстати, Крунг-Тхеп-Маха-Накхон - не совсем точное название столицы Таиланда, эта лишь сокращение, поскольку в полном варианте более 40 отдельных значащих элементов, что делает его самым длинным названием столичного города в мире.