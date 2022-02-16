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16.02.2022 16:25
Рубрика: В мире

Столица Таиланда получит новое официальное название на иностранных языках

Текст: Юрий Когалов
Фото: Jack TAYLOR / AFP Фото: Jack TAYLOR / AFP
Фото: Jack TAYLOR / AFP

Столица Таиланда Бангкок поменяет свое официальное название на иностранных языках. Отныне ее полагается именовать Крунг-Тхеп-Маха-Накхон (Krung Thep Maha Nakhon), что означает "Город Ангелов - Великая столица". Собственно, на тайском языке она так и называется. А английское "Бангкок" использовалось до сих пор для удобства обозначения города.

Фото: Getty Images
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Однако теперь, по решению Королевского ученого совета Таиланда, пришло время изменить существующее положение дел. Как отмечается, кабинет министров одобрил предложение заявления офиса премьер-министра о принятии нового реестра географических названий. В нем котором отражены последние решения Королевского ученого совета, приводящие географические названия в соответствие с изменившимися условиями и обстановкой. Как только этот документ будет одобрен специальной юридической комиссией, изменения вступят в силу.

Хотя название тайской столицы на иностранных языках и изменится, прежнее "Бангкок" тоже будет использоваться, его будут писать в скобках.

В рамках реформы предполагается также изменить написание по-тайски ряда других городов мира, например, столиц Италии и Мьянмы.

Кстати, Крунг-Тхеп-Маха-Накхон - не совсем точное название столицы Таиланда, эта лишь сокращение, поскольку в полном варианте более 40 отдельных значащих элементов, что делает его самым длинным названием столичного города в мире.

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