Столтенберг признал, что НАТО продолжит вести антироссийскую пропаганду

НАТО продолжит вести антироссийскую пропаганду, рассказывая о якобы ведущейся подготовке к "нападению" России на Украину. Это фактически признал генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран НАТО.

"НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины", - отметил Столтенберг.

По его словам, на Западе не видят никаких признаков военной деэскалации. Однако он тут же признал, что НАТО не может дать точную оценку количества российских сил у границы Украины. Столтенберг отметил, что часть российских военных все же отошла от границы, но отказался считать это достаточным для разрядки обстановки.

Как заявил генсек НАТО, альянс "получает от России сигналы о готовности дать шанс дипломатии" и готов сам сесть за стол переговоров.