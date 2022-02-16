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16.02.2022 09:27
Рубрика: В мире

Svenska Dagbladet: Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы

Текст: Надежда Ермолаева

Россия сейчас пришла к самой высокой за многие десятилетия боеготовности. И это относится как к оперативности и мобильности, так и к техническому потенциалу. Такие выводы о состоянии российской армии сделали опрошенные шведской газетой Svenska Dagbladet ведущие западные эксперты и аналитики.

Фото: istock
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В публикации приводятся подробные данные о состоянии российской армии.

"Модернизация российской армии привела к тому, что сегодня она могла бы победить все армии Европы - если только им не помогут США", - говорит известный аналитик и специалист по России, главный редактор Business New Europé Бен Арис.

Глава американской аналитической группы CNA Михаил Кофман со своей стороны высказал мнение, что представление о России как о стране, которая экономически деградирует и чьи дни в роли глобальной силы сочтены, ошибочно. "С 2008 года Россия, напротив, обзавелась самыми мощными в Европе вооруженными силами, и сейчас она в самой высокой за многие десятилетия боеготовности - как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала", - отмечается в публикации. Кофман подчеркнул, что США долгое время не уделяли должного внимания такому преображению, потому что они больше концентрировались на растущей угрозе со стороны Китая.

Руководитель программы "Расширенная Европа" в аналитическом центре Европейского совета по международным отношениям в Брюсселе Мари Дюмулен также отметила возросшую мощь российской армии. "С начала 2000-х годов - и в первую очередь после конфликта в Грузии в 2008 - россияне инвестировали невероятно много денег в военную сферу, и сегодня у России в высшей степени функциональная армия, способная проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ - мы это видели по ее участию в сирийской войне, например", - заключила Дюмолин.

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