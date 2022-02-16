Археологи нашли свидетельства "золотой лихорадки" в Европе

В Словакии на холмах Мала Магура недалеко от деревни Тужина на западе страны найдено первое археологическое свидетельство "золотой лихорадки", которая охватила европейцев в XIV веке.

Об открытии сообщает The History Blog. Первым для ученых вещественным доказательством "золотой лихорадки" в Европе стали железные инструменты, найденные в западной Словакии. Из исторических источников известно, что в районе современной деревни Тужина в средние века могла вестись массовая добыча золота.

Однако до последнего времени это было не более чем преданием. И вот теперь археологи обнаружили орудия, которые, по их мнению, использовались для добычи золота в XIV веке. Кстати, известно, что золото в тот период времени добывали в других деревнях в районе Верхней Нитры.

Открытие месторождений золота в предгорьях Мала Магура в XIV веке вызвало настоящую "золотую лихорадку". Сохранились записи о том, что многие люди из разных стран бросали свои дома, переезжали в этот район и столбили участки, на которых затем пытались намыть золото. Немало сюда переехало немцев, например.

Сначала золотые жилы искали, обследуя местную реку. Затем старатели начали рыть туннели. "Золотая лихорадка" длилась недолго, так как через несколько лет стало ясно, что этот край не так богат на золото, как предполагалось. Старатели так и не нашли здесь огромных золотых жил, а предыдущие находки оказались разовыми.

Археологи и раньше считали, что Тужина была одним из тех населенных пунктов, которые были охвачены "золотой лихорадкой". Но только теперь найдены первые археологические доказательства этого исторического факта.