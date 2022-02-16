Археологи нашли свидетельства "золотой лихорадки" в Европе

Новости

Президент Франции выступил за продолжение дипломатических усилий 18:06
Билет на фестиваль "Дикая Мята" можно купить по Пушкинской карте 18:00
Путин принял приглашение посетить Бразилию 17:38
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за циклона "Иления" 17:37
МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны 17:32
Вучич и Примаков обсудили возможность популяризации русского языка в Сербии 17:24
В Подмосковье перевернулся самолет S7 17:19
Инфляция в США и Британии бьет многолетние рекорды 17:17
Бастрыкину доложат о деле крымского депутата, насмерть сбившего женщину 17:16
В Петербурге сняли запрет на плановую медпомощь и диспансеризацию 17:16
Половина городов Дальнего Востока останется без мастер-планов 17:14
Мурашко: Вакцинацию против COVID-19 прошли более 60 тысяч подростков 17:08
Дальневосточные гектары защитят от муниципальных чиновников 17:06
Трутнев: Обеспечить защиту жителей дамбами - задача губернатора 17:00
В Минфине рассказали о будущем налога на доходы физлиц 16:59
В России начались клинические исследования кожного теста на иммунитет от COVID-19 16:57
Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в ловушку из-за Украины 16:55
Попова: Заболеваемость коронавирусом снижается в 10 регионах 16:53
Австрия 5 марта снимет почти все коронавирусные ограничения 16:53
Мурашко: На госпитализации с COVID-19 находятся 10233 ребенка 16:46
Петербург объявили "котокультурной столицей" 16:30
Служба разведки Эстонии скорректировала дату "вторжения" России на Украину 16:29
Власти Таиланда переименовали столицу страны Бангкок в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон 16:25
Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля 16:20
Силуанов: Деньги из ФНБ начнут активно инвестироваться 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 17:05
Рубрика: Общество

Археологи нашли свидетельства "золотой лихорадки" в Европе

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Словакии на холмах Мала Магура недалеко от деревни Тужина на западе страны найдено первое археологическое свидетельство "золотой лихорадки", которая охватила европейцев в XIV веке.

Об открытии сообщает The History Blog. Первым для ученых вещественным доказательством "золотой лихорадки" в Европе стали железные инструменты, найденные в западной Словакии. Из исторических источников известно, что в районе современной деревни Тужина в средние века могла вестись массовая добыча золота.

Найден подлинный чертеж запорожской крепости XVIII века Каменный Затон

Однако до последнего времени это было не более чем преданием. И вот теперь археологи обнаружили орудия, которые, по их мнению, использовались для добычи золота в XIV веке. Кстати, известно, что золото в тот период времени добывали в других деревнях в районе Верхней Нитры.

Открытие месторождений золота в предгорьях Мала Магура в XIV веке вызвало настоящую "золотую лихорадку". Сохранились записи о том, что многие люди из разных стран бросали свои дома, переезжали в этот район и столбили участки, на которых затем пытались намыть золото. Немало сюда переехало немцев, например.

Сначала золотые жилы искали, обследуя местную реку. Затем старатели начали рыть туннели. "Золотая лихорадка" длилась недолго, так как через несколько лет стало ясно, что этот край не так богат на золото, как предполагалось. Старатели так и не нашли здесь огромных золотых жил, а предыдущие находки оказались разовыми.

Археологи и раньше считали, что Тужина была одним из тех населенных пунктов, которые были охвачены "золотой лихорадкой". Но только теперь найдены первые археологические доказательства этого исторического факта.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны
Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля
Захарова: Вопреки истерии западных СМИ, "войны" с Украиной не случилось
Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в ловушку из-за Украины
Минфин и ЦБ нашли способ договориться по криптовалютам
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей