Танковые эвакуаторы Т-34Т до сих пор служат в армии Вьетнама

Вьетнамская армия не спешит отказываться от устаревшей, но в то же время простой и надежной советской техники. Например, в частях береговой обороны до сих пор эксплуатируются средние танки Т-34-85 и самоходно-артиллерийские установки СУ-100.

...while others spend their days in storage warehouses.



Note: Besides standard T-34/85, the Army also retains a number of T-34-T "Tyagach", an armored recovery vehicle based on the T-34 chassis. pic.twitter.com/tUFZOFNwLi — Lee Ann Quann (@AnnQuann) February 11, 2022

Также на базах хранения поддерживаются в исправном состоянии и "танковые эвакуаторы" - Т-34Т, созданные уже после окончания Великой Отечественной войны. Они были приняты на вооружение в 1947 году.

У таких тягачей снята башня с вооружением. Крыша укреплена листом брони. Командиру машины оставлена командирская башенка. В то же время имеется люк для третьего члена экипажа, в обязанности которого входит зацеплять поврежденную технику.

В качестве средства самообороны использовалась находящаяся рядом с местом механика-водителя штатная установка пулемета 7,62-мм ДТМ. Общий боекомплект - более 300 патронов. Устанавливалась радиостанция.

Толщина лобовой брони - 45 мм. Мощность двигателя В-2-34 - 500 л.с., максимальная скорость по шоссе - 55 км/ч. Запас хода при буксировке танков составлял 100-150 км.

Длина - 6100 мм, ширина - 3000 мм, высота - всего 1700 мм. Клиренс - 400 мм. Масса -27000 кг.

Переделка танков в тягачи осуществлялась на танкоремонтных заводах Министерства обороны СССР. Т-34Т поставлялись также в другие дружественные Советскому Союзу страны, например в Египет и Китай.

Интересно, что во Вьетнаме на базе "тридцатьчетверок" были созданы машины, предназначенные для эвакуации с поля боя раненых военнослужащих.