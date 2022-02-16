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16.02.2022,  
09:57
Текст:  Алексей Моисеев

Танковые эвакуаторы Т-34Т до сих пор служат в армии Вьетнама

Вьетнамская армия не спешит отказываться от устаревшей, но в то же время простой и надежной советской техники. Например, в частях береговой обороны до сих пор эксплуатируются средние танки Т-34-85 и самоходно-артиллерийские установки СУ-100.

Также на базах хранения поддерживаются в исправном состоянии и "танковые эвакуаторы" - Т-34Т, созданные уже после окончания Великой Отечественной войны. Они были приняты на вооружение в 1947 году.

У таких тягачей снята башня с вооружением. Крыша укреплена листом брони. Командиру машины оставлена командирская башенка. В то же время имеется люк для третьего члена экипажа, в обязанности которого входит зацеплять поврежденную технику.

В качестве средства самообороны использовалась находящаяся рядом с местом механика-водителя штатная установка пулемета 7,62-мм ДТМ. Общий боекомплект - более 300 патронов. Устанавливалась радиостанция.

Толщина лобовой брони - 45 мм. Мощность двигателя В-2-34 - 500 л.с., максимальная скорость по шоссе - 55 км/ч. Запас хода при буксировке танков составлял 100-150 км.

Фото: ВоенТВ Беларуси / youtube.com
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Длина - 6100 мм, ширина - 3000 мм, высота - всего 1700 мм. Клиренс - 400 мм. Масса -27000 кг.

Переделка танков в тягачи осуществлялась на танкоремонтных заводах Министерства обороны СССР. Т-34Т поставлялись также в другие дружественные Советскому Союзу страны, например в Египет и Китай.

Интересно, что во Вьетнаме на базе "тридцатьчетверок" были созданы машины, предназначенные для эвакуации с поля боя раненых военнослужащих.

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