Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.01.2021,  
15:54
Текст:  Алексей Брусилов

Танкам Т-34 со снятыми башнями нашли новое применение во Вьетнаме

Поставленные Советским Союзом средние Т-34-85 в 60-70-е были одними из основных танков вооруженных сил Вьетнама. Они сражались с американскими оккупантами, войсками сайгонского режима, участвовали в боях с китайцами в феврале-марте 1979 года.

Позже эта уже порядком устаревшая техника стала выводиться на базы хранения, но до сих пор небольшое количество продолжает нести службу в частях береговой обороны.

У некоторых танков сняли башни, после чего установили их в качестве неподвижных огневых точек.

Сами же танки были превращены в бронированные ремонтные эвакуационные машины и артиллерийские тягачи.

Их также стали использовать для вывоза раненых с поля боя. Для этого на крыше корпуса установлены специальные надстройки, а по бортам имеются контейнеры для оборудования.

Фото: Малышев Николай / ТАСС
Секретный танк: как Китай получил Т-72 в начале 80-х годов

Конечно, такие необычные "скорые" вряд ли являются комфортными, но они способны пройти там, куда заказан путь медицинской колесной технике. Плюс имеющаяся броня может неплохо защитить от пуль, в том числе крупнокалиберных пулеметов, а также от осколков мин и снарядов.

Ранее сообщалось, что для обеспечения миротворческих операций Организации Объединенных Наций во Вьетнаме модернизировали БТР-152. У него доработали корпус, установили новый двигатель, систему видеонаблюдения и кондиционер. В настоящее время этот бронетранспортер выполняет специальные задачи в Южном Судане.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
АПЛ "Самара" вернется в строй с "Калибрами" 14.01.2021
Курдские женские экипажи освоили Т-55 и Т-62 в Сирии 13.01.2021
Опубликованы фото обслуживания Т-72Б3 в полевых условиях в Сирии 12.01.2021
танки
Военные получили очередную партию основных боевых танков Т-80БВМ 13.01.2021
Завод в Харькове получал советские пушки под видом новых украинских 12.01.2021
Вьетнам
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям показали на видео 11.01.2021
Советский катер получил дистанционное управление во Вьетнаме 20.11.2020