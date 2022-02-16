The Telegraph: Путин обнажил слабые места Запада

Британское издание The Telegraph выступило с анализом событий последних дней и признало, что российский президент одержал геополитическую победу над США и Европой. "Путин обнажил слабые места Запада", констатировали авторы статьи.

Говоря о ситуации вокруг Украины, The Telegraph признает, что киевским властям в эти дни пришлось убедиться, "как мало его союзники действительно готовы сделать ради него": европейские лидеры отказались выступить единым фронтом, а Белый дом ограничился лишь воинственной риторикой.

Евросоюз пытался играть важную роль на внешнеполитической арене, но, как указывается в статье, "ему показали, что его претензии не обоснованы".