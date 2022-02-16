Треть корпоративных нарушений вскрывают по "горячей линии"

Операторы телефонных "горячих линий" компаний и банков принимают 35% сообщений о разного рода подозрительных инцидентов, фактов коррупции и внутреннего мошенничества. Такие результаты показал опрос, проведенных исследователями "Делойт". Остальные тревожные сигналы поступают по электронной почте, через мессенджер или сайт организации. Эти данные подтверждают статистику Международной ассоциации по расследованиям хищений (ACFE), согласно которой 33% всех корпоративных нарушений или мошеннических схем становятся известными с помощью телефонных "горячих линий".

Информацию по тревожному телефону сообщают как сотрудники компании, так и ее партнеры и клиенты, добавляют авторы исследования.

Кроме того, "горячая линия" принимает сигналы о самых разных злоупотреблениях и неэтичном поведении сотрудников компании, добавляет директор отдела финансовых расследований "Делойта" в СНГ Ксения Небога. Закона, обязывающего компании открывать собственный колл-центр для сигналов о нежелательных действиях сотрудников, в России нет. Однако международная практика, внедряемая дочерними подразделениями иностранных корпораций, постепенно распространяется и на другие организации. Одна из причин - высокий риск столкнуться в России и странах СНГ со случаями коррупции и мошенничества.

Одно из достоинств "горячей линии" - возможность собрать статистику по обращениям и на ее основе оценить благонадежность департаментов компании, а также наиболее подверженные злоупотреблениям сотрудников бизнес-процессы, отмечают в "Делойт". На основе этой информации можно принять решение о той или иной перестройки деятельности, чтобы свести к минимуму вероятность таких инцидентов.