Треть корпоративных нарушений вскрывают по "горячей линии"

Информацию по тревожному телефону сообщают как сотрудники компании, так и ее партнеры и клиенты, добавляют авторы исследования.
Кроме того, "горячая линия" принимает сигналы о самых разных злоупотреблениях и неэтичном поведении сотрудников компании, добавляет директор отдела финансовых расследований "Делойта" в СНГ Ксения Небога. Закона, обязывающего компании открывать собственный колл-центр для сигналов о нежелательных действиях сотрудников, в России нет. Однако международная практика, внедряемая дочерними подразделениями иностранных корпораций, постепенно распространяется и на другие организации. Одна из причин - высокий риск столкнуться в России и странах СНГ со случаями коррупции и мошенничества.
Одно из достоинств "горячей линии" - возможность собрать статистику по обращениям и на ее основе оценить благонадежность департаментов компании, а также наиболее подверженные злоупотреблениям сотрудников бизнес-процессы, отмечают в "Делойт". На основе этой информации можно принять решение о той или иной перестройки деятельности, чтобы свести к минимуму вероятность таких инцидентов.