Новости

Paramount выпустит фильм "Соник 3 в кино" и сериал по вселенной 12:05
Вышел тизер байопика об Элвисе Пресли с Томом Хэнксом 11:37
Боб Оденкерк готов приступить к сиквелу "Никто" Ильи Найшуллера 11:17
Умер автор "Ночных красавиц" и "Цветка кактуса" Жан-Пьер Греди 11:09
Вышел трейлер фильма "Свежатинка" с Себастианом Стэном 10:59

Третья часть "Тихого места" выйдет в 2025 году

Новости
    16.02.2022, 11:10
Текст:   Кристина Верховцева

Режиссер Джон Красински назвал дату выхода фильма ужасов "Тихое место 3". По его словам, проект в данный момент находится в разработке, а выход картины планируется в 2025 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Первая часть "Тихого места" вышла в 2018 году и получила хорошие отзывы критиков. Сюжет фильма строится в постапокалиптическом мире, где монстры почти истребили людей. Зловещие существа не могут видеть, но но обладают феноменальным слухом, поэтому выжившим приходится существовать, не издавая никаких звуков и общаться с помощью языка жестов. Режиссер и автор сценария Джон Красински сыграл отца семейства, который вместе со своей женой (Эмили Блант) и детьми пытается спастись от монстров.

Вторая часть фильма вышла в 2020 году. Джон Красински также выступил режиссером, а в фильме сыграл только короткую эпизодическую роль.

Новости

Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Лидия Белозёрова 10:50
Муж и сын погибшей на съемках оператора подали иск на Алека Болдуина 10:42
Умер автор музыки к "Танцору диско" Баппи Лахири 10:27
Вышел трейлер "Чипа и Дейла" на русском языке в переводе Сыендука 15.02.2022
⧣ США
Фото: sonypictures.ru
Новый "Человек-паук" обогнал "Аватар" по сборам в США 15.02.2022
Вышел трейлер полнометражного фильма про Чипа и Дейла от Disney 15.02.2022
⧣ фантастика
Фото: Steam
В Netflix подтвердили, что работают над экранизацией игры BioShock 15.02.2022
В Сети появилась информация об экранизации игры BioShock от Netflix 15.02.2022
Появился тизер "Двух холмов" - "первого матриархального сериала" 15.02.2022
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Опубликован трейлер фильма "Аббатство Даунтон 2" 15.02.2022
В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов" 15.02.2022
Netflix показал тизер второго сезона "Бриджертонов" 14.02.2022