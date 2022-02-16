Третья часть "Тихого места" выйдет в 2025 году

Режиссер Джон Красински назвал дату выхода фильма ужасов "Тихое место 3". По его словам, проект в данный момент находится в разработке, а выход картины планируется в 2025 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Первая часть "Тихого места" вышла в 2018 году и получила хорошие отзывы критиков. Сюжет фильма строится в постапокалиптическом мире, где монстры почти истребили людей. Зловещие существа не могут видеть, но но обладают феноменальным слухом, поэтому выжившим приходится существовать, не издавая никаких звуков и общаться с помощью языка жестов. Режиссер и автор сценария Джон Красински сыграл отца семейства, который вместе со своей женой (Эмили Блант) и детьми пытается спастись от монстров.

Вторая часть фильма вышла в 2020 году. Джон Красински также выступил режиссером, а в фильме сыграл только короткую эпизодическую роль.