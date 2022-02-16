Третьяковская галерея рассказала о главных хитах

Она также настоятельно посоветовала покупать билеты на выставку на сайте именно Третьяковской галереи: за последние дни на входе были аннулированы сотни (!) недействительных билетов.

Что касается планов Третьяковской галереи, то из 26 выставочных проектов (помимо тех, что будут представлены в регионах страны и за рубежом) директор и кураторы сделали акцент на потенциальных зрительских хитах. Речь о выставках Генриха Семирадского, Игоря Грабаря, финского художника Аксели Галлена-Каллела и двух международных блокбастерах.

Многогранный Грабарь

После Русского музея, который отметил 150-летие со дня рождения Игоря Грабаря большой ретроспективой, свою выставку к этому юбилею в 2022 году сделает и Третьяковская галерея. Если ГРМ сделал акцент на живописи Грабаря, то кураторы Третьяковской галереи обещают раскрыть разные стороны многогранной личности художника, реставратора, критика, искусствоведа, директора Третьяковской галереи. Выставка обещает стать площадкой для обсуждения самых острых проблем музейного дела и истории искусства.

Академик Семирадский

О Генрихе Семирадском, почтенном члене многих академий разных стран, историческом живописце, уже в Словаре Брокгауза и Ефрона 1900 года издания можно было прочесть, что "при всей своей внешней привлекательности картины его грешат слабым выражением внутреннего содержания, лишены истинного драматизма, напоминают собой театральные живые картины, в которых участвуют актеры, недостаточно проникшиеся своими ролями".

Выставка "Индия! New Art" обещает стать блокбастером мирового уровня

Автор этой статьи - тогдашний хранитель Эрмитажа Андрей Иванович Сомов, папа Константина Сомова. Он, разумеется, предварил этот пассаж вежливым реверансом в сторону блестящей техники художника и археологически точной передачи деталей античного быта. Словом, уже во времена "мирискусников" Семирадский выглядел героем далекого арьергарда. Но не прошло и века, и интерес к его "Светочам Нерона", сексапильной "Фрине на празднике Посейдона в Элевзине", "Дирцее на римском цирке" вновь оживился. Новая выставка "Генрих Семирадский. По примеру богов", обещанная в Новой Третьяковке, ставит живопись Генриха Ипполитовича в новый контекст. С одной стороны, это его современники и единомышленники, "русские римляне" Сведомский, Котарбинский, Бронников... С другой - художники ХХ - XXI веков, которые обращаются к академической традиции в своих работах. И если первая часть выставки будет посвящена античным сюжетам в его творчестве, то вторая - евангельским мотивам его работ. В частности, на выставке обещают показать фрагмент его фрески "Тайная вечеря", которая копировалась во многих русских храмах начала ХХ века.

Калевала Галлена-Каллела

Еще один герой русской художественной сцены, который был очень влиятельной фигурой в конце XIX века и начале ХХ века, - финский художник Аксели Галлен-Каллела. Его портреты писал Илья Репин, он переписывался с Николаем Рерихом, дружил с Максимом Горьким. Для всех мастеров, которые обращались к эпосу "Калевала", от художников школы Филонова и до иллюстраторов второй половины ХХ века, точкой отсчета был цикл работ Аксели Галлена-Каллела, посвященный этому карело-финскому эпосу.

На выставке можно будет увидеть эту живописную серию в диалоге с более поздними иллюстрациями "Калевалы". Впервые в Москве покажут работы художника из музея Атенеум (Хельсинки), музея Турку, частных собраний, а также Музея изобразительных искусств республики Карелия.

Письмо от Ганди

Выставка "Индия! New Art" откроется 27 мая. Проект, вдохновителем которого стал Музей современного искусства Киран Надар (Нью-Дели), а кураторами Рубина Кароде, Фаина Балаховская и Сергей Фофанов, обещает стать блокбастером мирового уровня.

Среди работ более шестидесяти художников - произведения таких ключевых авторов, как Аниш Капур, Субодх Гупта, Амара Канвар, Мриналини Мукерджи, Шилпа Гупта, Анита Дюбе... Столь масштабная встреча с произведениями звезд индийского современного искусства будет впервые.

В качестве предшественника этой выставки можно рассматривать проект в павильоне Индии на Венецианской биеннале 2019 года. В Венеции ключевыми работами стали инсталляции Шилпы Гупты "Не могу говорить на вашем языке", в которой звучали стихи поэтов, запрещенных в разных странах мира, и инсталляция "Сопроводительное письмо", в основу которой художник Джитиш Каллат положил знаменитое письмо Махатмы Ганди Адольфу Гитлеру в 1939 году.

Нитка за ниткой

В выставке "Искусство и мода. Русская нить", кроме Музея Виктории и Альберта, участвуют Музеи Московского Кремля, и Эрмитаж, Петербургский музей театрального искусства, Исторический музей, парижские музеи - декоративных искусств, моды... Куратором проекта будет Алена Долецкая. Кроме эскизов театральных костюмов, самих костюмов, архивных фотографий и киносъемок с показов модных коллекций, будут документы, письма, исследования, которые продемонстрируют, какими прочными нитями искусство моды связано с русской культурой. В общем, понятно, почему о продлении часов работы выставки, которая откроется в декабре, музей задумывается уже сейчас.

Цифры

220 тысяч человек посмотрели выставку Михаила Врубеля.

128 тысяч зрителей было на выставке Юрия Пименова.

110 тысяч посетителей пришли на выставку Ильи Репина в парижском Пти-Пале.

Более 100 тысяч увидели выставку "Русский импрессионизм" в потсдамском Музее Барберини.