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16.02.2022 19:09
Рубрика: Экономика

Туроператоры открыли бронирование туров на чартерах на Кипр

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)
Летом 2022 года туристы смогут улететь на Кипр чартерными рейсами, туроператоры готовят предложения, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Такие туры обойдутся на 20% дешевле, чем путешествие на регулярных рейсах, и составят конкуренцию Турции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом снял все ограничения на авиасообщение с Кипром, а само государство с 1 марта смягчило правила въезда для туристов.

В компании TUI Россия заверили, что обязательно предложат туристам туры на основе чартерной перевозки, так как Кипр - одно из приоритетных направлений. Первые рейсы планируется отправить в мае.

Недельные туры на Кипр в мае на чартерах стартуют от 45 тысяч рублей на двух взрослых

В Tez Tour отмечают, что Кипр уже входит в тройку самых востребованных направлений на предстоящий летний сезон. На майские праздники спрос на отдых на острове вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом бронирования 2020 года. Туроператор планирует предложить в летнем сезоне туры на остров с ежедневными вылетами из Москвы. Кроме того, обсуждается полетная программа из регионов.

В компании ANEX Tour заявили, что туры с перелетом из Москвы в Ларнаку чартерными рейсами авиакомпании AZUR air доступны для бронирования с 23 апреля. Полетная программа будет организована четыре раза в неделю до 18 мая. С 19 мая по 30 октября запланированы ежедневные рейсы.

Фото: iStock
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По данным Ассоциации туроператоров России, первым сезон на Кипре откроет туроператор "Библио-Глобус". Его полетные программы из Москвы в Ларнаку стартуют уже 19 марта. С конца апреля планируют запустить рейсы и другие крупные туроператоры.

Чартерные рейсы позволят существенно снизить стоимость туров. В TUI отмечают, что недельные туры в мае будут стоить от 45 тысяч рублей на двоих. В ANEX Tour предлагают путешествия на Кипр с вылетом из Москвы на неделю в отель "три звезды" с завтраками по цене от 64,9 тыс. рублей на двух взрослых. Тур в отель "четыре звезды" обойдется в сумму от 83 тыс. рублей на двоих.

В итоге Кипр может стать одним из самых востребованных направлений летом и соперничать с Турцией, на которую сейчас приходится около 75% всех зарубежных туров, говорит президент Союза турагентств Сергей Голов. По словам эксперта, Кипр станет более востребованным позже, так как расположен севернее Турции. Большое значение также будут иметь цены, добавил Голов.

Экономика Туризм

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