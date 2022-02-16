Туроператоры открыли бронирование туров на чартерах на Кипр

Летом 2022 года туристы смогут улететь на Кипр чартерными рейсами, туроператоры готовят предложения, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Такие туры обойдутся на 20% дешевле, чем путешествие на регулярных рейсах, и составят конкуренцию Турции.

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом снял все ограничения на авиасообщение с Кипром, а само государство с 1 марта смягчило правила въезда для туристов.

В компании TUI Россия заверили, что обязательно предложат туристам туры на основе чартерной перевозки, так как Кипр - одно из приоритетных направлений. Первые рейсы планируется отправить в мае.

Недельные туры на Кипр в мае на чартерах стартуют от 45 тысяч рублей на двух взрослых

В Tez Tour отмечают, что Кипр уже входит в тройку самых востребованных направлений на предстоящий летний сезон. На майские праздники спрос на отдых на острове вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом бронирования 2020 года. Туроператор планирует предложить в летнем сезоне туры на остров с ежедневными вылетами из Москвы. Кроме того, обсуждается полетная программа из регионов.

В компании ANEX Tour заявили, что туры с перелетом из Москвы в Ларнаку чартерными рейсами авиакомпании AZUR air доступны для бронирования с 23 апреля. Полетная программа будет организована четыре раза в неделю до 18 мая. С 19 мая по 30 октября запланированы ежедневные рейсы.

По данным Ассоциации туроператоров России, первым сезон на Кипре откроет туроператор "Библио-Глобус". Его полетные программы из Москвы в Ларнаку стартуют уже 19 марта. С конца апреля планируют запустить рейсы и другие крупные туроператоры.

Чартерные рейсы позволят существенно снизить стоимость туров. В TUI отмечают, что недельные туры в мае будут стоить от 45 тысяч рублей на двоих. В ANEX Tour предлагают путешествия на Кипр с вылетом из Москвы на неделю в отель "три звезды" с завтраками по цене от 64,9 тыс. рублей на двух взрослых. Тур в отель "четыре звезды" обойдется в сумму от 83 тыс. рублей на двоих.

В итоге Кипр может стать одним из самых востребованных направлений летом и соперничать с Турцией, на которую сейчас приходится около 75% всех зарубежных туров, говорит президент Союза турагентств Сергей Голов. По словам эксперта, Кипр станет более востребованным позже, так как расположен севернее Турции. Большое значение также будут иметь цены, добавил Голов.