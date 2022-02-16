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У "Губки Боба" появятся еще три спин-оффа и новый фильм

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    16.02.2022, 12:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вселенная обитающего в ананасе на дне морском пористого оптимиста намерена значительно расширяться. Как передает Deadline, Губка Боб продолжает пользоваться всенародной любовью, оттого на него высоки ставки.

В частности - посулил один из высокопоставленных менеджеров Paramount+ в процессе встречи с инвесторами - на студии Nickelodeon готовятся еще три спин-оффа "Губки" и новая полнометражка с прицелом на театральный прокат.

Про кого именно будут новые проекты франшизы, пока не озвучено, но обещано, что первый в линейке появится на экранах в следующем году.

Таким образом, опусы пополнят уже имеющийся приквел-спин-офф "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба" (стартовал прошлой весной) и "сольник" Патрика Стара - диковатая копилка абсурдитских скетчей, с честью продолжающая размягчение мозга, зачатое базовым шоу.

На сегодня, помимо сериала, в закромах Боба три полных метра - ленты 2004 года, 2015-го и 2020-го. И если две первые стяжали убедительный кассовый триумф, то "Губка Боб в бегах" не смог заработать из-за пандемии и ушел на стриминг. Притом что, как и ранее, мнение зрителей и критиков о работе - положительное.

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