Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара

Анонсированный ранее спин-офф "Губки Боба" про наипервейшего другана Сквэрпэнтса морскую звезду Патрика обзавелся первым тизер-трейлером.

Ролик размещен на официальном YouTube-канале франшизы и решен, как видим, в струе базового сериала, то есть с изрядным задором.

Называется все это дело без затей - "Шоу Патрика Звезды" (The Patrick Star Show) и обещает прослеживать эволюции семейки Старов посредством "воображаемого варьете, происходящего в причудливых и истерических глубинах его (Парика) мозга".

Премьера состоится на канале Nickelodeon в июле.

Ранее сообщалось, что сольный фильм получит также глубоководная белка Сэнди.