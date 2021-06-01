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Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара

Новости
    01.06.2021, 12:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Анонсированный ранее спин-офф "Губки Боба" про наипервейшего другана Сквэрпэнтса морскую звезду Патрика обзавелся первым тизер-трейлером.

Фото: youtube.com
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Ролик размещен на официальном YouTube-канале франшизы и решен, как видим, в струе базового сериала, то есть с изрядным задором.

Называется все это дело без затей - "Шоу Патрика Звезды" (The Patrick Star Show) и обещает прослеживать эволюции семейки Старов посредством "воображаемого варьете, происходящего в причудливых и истерических глубинах его (Парика) мозга".

Премьера состоится на канале Nickelodeon в июле.

Ранее сообщалось, что сольный фильм получит также глубоководная белка Сэнди.

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