Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара

Анонсированный ранее спин-офф "Губки Боба" про наипервейшего другана Сквэрпэнтса морскую звезду Патрика обзавелся первым тизер-трейлером.
Ролик размещен на официальном YouTube-канале франшизы и решен, как видим, в струе базового сериала, то есть с изрядным задором.
Называется все это дело без затей - "Шоу Патрика Звезды" (The Patrick Star Show) и обещает прослеживать эволюции семейки Старов посредством "воображаемого варьете, происходящего в причудливых и истерических глубинах его (Парика) мозга".
Премьера состоится на канале Nickelodeon в июле.
Ранее сообщалось, что сольный фильм получит также глубоководная белка Сэнди.