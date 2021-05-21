У "Губки Боба" появится игровой спин-офф про подводную белку Сэнди

Вселенная психоделической франшизы Губки Боба в штанах продолжит расширяться и углубляться. Как передает Collider, канал Nickelodeon готовит полнометражный игровой спин-офф про Сэнди.

Напомним: Сэнди - это кличка, на самом деле антропоморфное животное зовут Сандра Чикс и родом она из Техаса (на что указывает и соответствующий выговор). Близкая подруга Спанч Боба живет в гигантском дереве под водонепроницаемым куполом, в котором поддерживается климат, соответствующий климату на поверхности. Из дома Сэнди выходит в скафандре, так как не умеет дышать под водой. На дно же она попала с целью заниматься исследованиями морской фауны. При этом каждую зиму Чикс впадает в спячку.

Заниматься постановкой проекта будет номинант Берлинского МКФ Лиза Джонсон ("Кремниевая долина", "Американская история ужасов", "Подлый Пит", "Вражда", "Барри", "Чем мы заняты в тени"). Сценарий пишет Том Стёрн ("Губка Боб в бегах").

По касту и датам данных пока нет. Не исключено, что фильм выйдет на Paramount+ или Netflix.

Отметим, что помимо основного сериала и полнометражек в рамках мира одержимого оптимизмом Губки ожидаются сольное шоу морской звезды Патрика и приквел про юность героев Kamp Koral: SpongeBob's Under Years.