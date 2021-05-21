Новости

Дж.Дж. Абрамс и Мэтт Ривз снимут мультсериал про Бэтмена в стиле нуар 11:55
Актер Билли Портер признался, что у него ВИЧ 11:39
Для тех, кто все пропустил: Хиддлстон рассказал все о Локи за 30 секунд 11:28
Кейт Хадсон присоединилась к Крэйгу и Нортону в "Достать ножи 2" 11:22
В сериале "Локи" впервые покажут злодея на замену Таносу 11:15

У "Губки Боба" появится игровой спин-офф про подводную белку Сэнди

Новости
    21.05.2021, 12:02
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SpongeBob SquarePants Official Фото: youtube.com/ SpongeBob SquarePants Official
Фото: youtube.com/ SpongeBob SquarePants Official

Вселенная психоделической франшизы Губки Боба в штанах продолжит расширяться и углубляться. Как передает Collider, канал Nickelodeon готовит полнометражный игровой спин-офф про Сэнди.

Фото: kinopoisk.ru
Дж.Дж. Абрамс и Мэтт Ривз снимут мультсериал про Бэтмена в стиле нуар

Напомним: Сэнди - это кличка, на самом деле антропоморфное животное зовут Сандра Чикс и родом она из Техаса (на что указывает и соответствующий выговор). Близкая подруга Спанч Боба живет в гигантском дереве под водонепроницаемым куполом, в котором поддерживается климат, соответствующий климату на поверхности. Из дома Сэнди выходит в скафандре, так как не умеет дышать под водой. На дно же она попала с целью заниматься исследованиями морской фауны. При этом каждую зиму Чикс впадает в спячку.

Заниматься постановкой проекта будет номинант Берлинского МКФ Лиза Джонсон ("Кремниевая долина", "Американская история ужасов", "Подлый Пит", "Вражда", "Барри", "Чем мы заняты в тени"). Сценарий пишет Том Стёрн ("Губка Боб в бегах").

По касту и датам данных пока нет. Не исключено, что фильм выйдет на Paramount+ или Netflix.

Отметим, что помимо основного сериала и полнометражек в рамках мира одержимого оптимизмом Губки ожидаются сольное шоу морской звезды Патрика и приквел про юность героев Kamp Koral: SpongeBob's Under Years.

Новости

Актриса Сальма Хайек оказалась на грани смерти из-за коронавируса 11:07
В Сеть слили первые подробности о сюжете фильма "Соник 2" 10:56
Короля Дикой охоты в "Ведьмаке" и приквеле сыграют разные актеры 10:29
Актер Фархат Абдраимов умер на съемках в Грузии 10:13
⧣ США
Фото: instagram.com/ multiversedc
Warner Bros. выпустит отдельный фильм про Бэтгерл 20.05.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
73-летний Шварценеггер сыграет главную роль в сериале Netflix 20.05.2021
Вышел трейлер фильма Квентина Дюпье про огромную муху "Жвалы" 20.05.2021
Вышел трейлер "Убийства в одном здании" с Селеной Гомес 20.05.2021
⧣ анимация
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Видео: студия Marvel представила нового персонажа сериала "Локи" 20.05.2021
Blizzard экранизирует игровую серию Diablo 20.05.2021
Умер Кэнтаро Миура - автор культовой манги "Берсерк" 20.05.2021