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Про друга Губки Боба Патрика снимут отдельный сериал

Новости
    11.08.2020, 12:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Одна новость глубоководней другой! Ранее, напомним, сообщалось, что франшиза про Губку Боба в следующем году прирастет сериалом-приквелом Kamp Koral: Sponge Bob's Under Years на тринадцать эпизодов. Но и это еще не всё!

Фото: youtube.com/ IGN
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Согласно инсайдерской информации Deadline, подтверждено, что морская звезда Патрик Стар, лучший друг Губки, получил на Nickelodeon свой сольный спин-офф.

Договор на производство уже подписан, есть и название - Patrick Star Show. В первом сезоне обещаны тринадцать эпизодов, которые обрисуют жизнедеятельность не только непосредственно Патрика, но и расскажут о его семье - и все это в формате ток-шоу со Старом в качестве его ведущего. Вот только с датой премьеры пока не определено.

Залог успеха - спин-оффом заняты те же люди, что трудятся над базовым сегментом саги. Включая актеров озвучки. Плюс ожидается регулярное гостевое появление Боба.

В официальных комментариях по ситуации канал изданию отказал.

Ранее также сообщалось, что в честь Патрика назвали новый вид морских звёзд.

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