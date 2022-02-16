Учебные центры при вузах получат госфинансирование

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень вузов, чьи специализированные учебно-научные центры (СУНЦ) для одаренных детей будут полностью финансироваться за счет федерального бюджета.

В списке 4 университета: МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет, Уральский федеральный университет им. Ельцина.

При этих вузах эффективно работают центры, где учатся юные исследователи - как правило, школьники из отдаленных районов страны. В них образование строится по тем же принципам, что и в вузе: глубокая предметная подготовка и много дополнительных курсов профессиональной направленности.

В СУНЦ вузы, по сути, готовят студентов "под себя". Но это не значит, что выпускники таких школ получают какие-то особые права при поступлении. Им все равно нужно сдавать ЕГЭ, если только они не выиграют Всероссийскую олимпиаду школьников или международные соревнования. Но благодаря глубокой и всесторонней подготовке до 90 процентов выпускников СУНЦ сдают Единый на высокие баллы.

Так как центры рассчитаны на одаренных ребят из регионов, в них созданы все условия для комфортного проживания - по типу студенческих общежитий, но еще и с питанием. До сих пор обеспечение проживания и питания законодательством не предусматривалось. Теперь государство возьмет на себя все эти расходы для центров четырех университетов.

Кстати, кроме этих вузов, свои учебные центры есть также в Нижегородском госуниверситете им. Лобачевского, МГТУ им. Баумана, Южном федеральном университете, Северо-Кавказском федеральном университете и в Северо-Восточном федеральном университете.