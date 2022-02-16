Ученые из Германии обнаружили нейроны, активные при сложении и вычитании

Ученым из Германии удалось обнаружить в мозге группы две группы нейронов. Одни включаются только при сложении чисел, другие - только при вычитании.

Чтобы увидеть этот необычный эффект, добровольцам в височную область мозга ввели тонкие электроды. Так как здесь же расположены и зрительные центры, то, чтобы убедиться в том, что клетки реагируют не просто на изображения "+" и "-", некоторые задания формулировали устно и просили выполнять в уме. Результат был тем же самым. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.