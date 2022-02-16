Упрощенный порядок установления инвалидности продлят до 1 июля

Правительство готово продлить упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Гражданам не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или чтобы получить ее впервые. "Это и дальше станет происходить дистанционно - медучреждения сами передадут все нужные документы. Не потребуются дополнительных обследований. Заочно будут назначены и соответственно меры поддержки, которые предусмотрены для людей с ограничениями по здоровью, - пенсии, технические средства реабилитации", - напомнил глава кабмина.

Правила касаются и граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. "Они также до первого июля смогут удаленно оформлять справки, необходимые для получения страховых выплат, без посещения бюро медико-социальной экспертизы", - сказал Мишустин.