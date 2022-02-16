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16.02.2022 09:47
Рубрика: Общество

Утвержден список вузов, чьи учебные центры будут получать госфинансирование

Текст: Мария Агранович

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень вузов, чьи специализированные учебно-научные центры для одаренных детей будут полностью финансироваться за счет федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте правительства.

Фото: РИА Новости
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В таких центрах обучаются, как правило, юные исследователи из отдаленных районов страны. В списке 4 университета: МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет, Уральский федеральный университет им. Ельцина.

Таким образом государство возьмет на себя все расходы на проживание и питание учеников, родители которых далеко не всегда могут обеспечить проживание ребят в крупных городах.

Общество Образование Правительство

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