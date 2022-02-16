Утвержден список вузов, чьи учебные центры будут получать госфинансирование

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень вузов, чьи специализированные учебно-научные центры для одаренных детей будут полностью финансироваться за счет федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте правительства.

В таких центрах обучаются, как правило, юные исследователи из отдаленных районов страны. В списке 4 университета: МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет, Уральский федеральный университет им. Ельцина.

Таким образом государство возьмет на себя все расходы на проживание и питание учеников, родители которых далеко не всегда могут обеспечить проживание ребят в крупных городах.