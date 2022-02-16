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16.02.2022 04:00
Рубрика: Экономика

В Финансовом университете спрогнозировали рост зарплат россиян на 4,5 процента

Текст: Ольга Игнатова
Реальные зарплаты россиян в 2022 году будут расти опережающими по отношению к ВВП темпами. В течение года рост составит 3-3,5 процента и даже более, говорится в новом макроэкономическом исследовании Финансового университета при правительстве РФ (есть в распоряжении "Российской газеты").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, отмечается, что перспективы экономического роста в России в 2022 году выглядят достаточно оптимистично.

"Если не брать в расчет возможные внешнеполитические стрессы и вынести возможных "черных лебедей" за скобки, российская экономика имеет хорошие перспективы для устойчивого, хотя и небыстрого, экономического роста. Моделирование развития экономики в 2022 году показывает, что ВВП страны вырастет ориентировочно на 1,5-2,5 процента. Если России и далее удастся избежать серьезных внешних шоков, то в 2023 году мы ожидаем роста экономики страны ориентировочно на 2 процента. На фоне роста цен на сельскохозяйственную продукцию весьма оптимистично выглядят перспективы сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства. Высокие цены на лесоматериалы и древесину создают прекрасные условия для роста лесоперерабатывающей промышленности. На фоне высокого спроса населения на различные товары в 2022 году хорошие перспективы роста имеют, например, производство пищевых продуктов и напитков, текстильных изделий и одежды. Высокие цены на топливные ресурсы, рост цен на продукцию цветной и черной металлургии дают гарантию благополучия в этих отраслях. Достаточно стабилен спрос населения на российскую автомобильную технику. Для российской промышленности практически по всем фронтам наступивший год обещает быть достаточно благополучным", - прокомментировал исследование доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Основным двигателем рынка труда, вызывающим рост реальных зарплат, по его словам, будет увеличение спроса на квалифицированных сотрудников, который уже наблюдался последние два года. Этот спрос существует практически по всем отраслям экономики. Кроме этого, сохраняется повышенный спрос на курьеров и сотрудников, занятых физическим трудом - грузчиков, сотрудников логистических центров, уборщиц и так далее. Предполагается, что потребность экономики в мотивированном и квалифицированном персонале сохранится, что и обеспечит рост реальных зарплат. "В оптимистическом варианте реальная зарплата в 2022 году может вырасти даже на 4,5 процента. Высокие темпы реальных зарплат ожидаются и в 2023 году. По нашим оценкам, они сохранятся на уровне 2022 года", - считает Зубец.

С другой стороны, продолжится стагнация реальных доходов населения (зарплата - лишь часть доходов граждан). По итогам 2022 года ожидается рост реальных доходов граждан не более чем на 1-1,5 процента. А в 2023 году рост реальных доходов может уйти в отрицательную зону.

В то же время в Финансовом университете считают, что инфляция в России начнет снижаться в ближайшие месяцы и по итогам 2022 года она может составить 4,5-5,5 процента. Как было в 2020 году.

Фото: Сергей Куксин
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"Потребительская инфляция, которую мы увидели в январе и которая составила 8,7 процента к январю прошлого года, а продовольственная инфляция превысила 11 процентов, по большому счету представляет собой след тех тенденций, которые сложились на рынке в 2021 году. В нынешнем году мы ожидаем стабилизации ценообразования - как в стране, так и по миру в целом. Инфляция начнет приходить в норму уже в первом квартале нынешнего года. Снижению инфляции будет способствовать постепенное охлаждение международных товарных и финансовых рынков, которое последует за ужесточением кредитно-денежной политики в США, насыщение внутреннего спроса, которое ограничит покупательную активность населения, рост ставок по депозитам, что привлечет деньги населения с потребительского рынка в банки, а также удорожание кредитов в российских банках. Наши исследования показывают, что спрос на кредиты среди населения перестал расти еще в ноябре, а в последние недели он начал снижаться, правда, пока незначительно, по отношению к аналогичным периодам прошлого года. Очевидно, это будет способствовать сокращению инфляции", - поясняет Зубец.

Сохранение приемлемых цен на российский экспорт в течение 2022 года и снятие геополитических рисков может привести к укреплению курса рубля по отношению к доллару. Так что по итогам года средний курс не превысит отметки 70 рублей за доллар, возможно и укрепление рубля сверх этой величины, добавил эксперт.

Экономика Финансы Экономика Работа Зарплата Наука и образование Финансовый университет

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