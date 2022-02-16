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16.02.2022 21:56
Рубрика: Экономика

В Госдуме настаивают на ограничении торговых наценок на базовые продукты

Текст: Татьяна Карабут
Депутаты Госдумы намерены разработать и внести законопроект, ограничивающий предельные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Такие рекомендации были приняты по итогам парламентских слушаний, посвященных госрегулированию ценообразования в АПК.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

По словам председателя думского комитета по АПК Владимира Кашина, речь идет об ограничении максимальной наценки в 10%.

По мнению участников слушаний, принятые государством меры не обеспечили решение основной задачи - стабилизации цен на внутреннем рынке и увеличения объемов производства продуктов питания в 2021 году. Продовольственная инфляция по итогам 2021 года достигла 10,62%. Более того, введение экспортных пошлин на ряд культур, на фоне увеличения себестоимости производства сельскохозяйственной продукции, привело "к критическому снижению рентабельности сельскохозяйственного производства и вынудило аграриев переориентироваться на производство более рентабельных культур, в первую очередь подсолнечника, сои, льна, гороха".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Депутаты считают, что стабилизация ценовой ситуации на российском продовольственном рынке не должна осуществляться только за счет предприятий АПК. Должна быть оптимизирована добавленная стоимость по всей цепочке движения продовольствия от поля или фермы до прилавка и ограничены торговые наценки. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает выявлять в торговых сетях высокие наценки, в некоторых случаях превышающие 50 и даже 100%. По продовольственным товарам они могут достигать и 400%. Например, 1 кг пшеницы 4 класса сегодня реализуется аграриями по 15,1 рубля, 1 кг муки стоит уже 22,6 рубля, а выпеченный из этой муки хлеб - 58,6 рубля за кг. При этом в рознице хлеб реализуется уже по цене 92,7 рубля за кг. А овощи за счет торговой наценки становятся дороже в 2-3 раза.

"Невозможно постоянно сдерживать цены только у производителей сельскохозяйственной продукции, не регулируя стоимость всех затрат по цепочке и не компенсируя в полной мере потери самим производителям. Иначе есть опасения, что аграрии в лучшем случае будут перепрофилироваться на другие культуры или производства, в худшем - закроются совсем", - заявила журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Она считает, что нужно проработать ряд мер, в том числе касающихся экспортно-импортных пошлин, регулирования торговых наценок по всей цепочке прохождения продукции, разработки программы поддержки малоимущих граждан (возможно, через дополнительные социальные выплаты), точечной поддержки конкретных подотраслей сельского хозяйства.

Экономика Товары и цены Экономика АПК Законодательная власть Госдума Цены на продукты

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