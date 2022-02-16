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16.02.2022 01:20
Рубрика: Общество

В интересах россиян лидируют медицина и биология

Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
В какую сферу науку вложили бы деньги российские налогоплательщики, если бы у них появилась такая возможность? Вывод об этом можно сделать, ознакомившись с итогами всероссийского опроса, проведенного телеканалом "Наука". Конечно, вопросы были поставлены намного корректнее. Участников опроса попросили ответить, какие области науки являются самыми востребованными. Предпочтение с большим отрывом россияне отдали медицине и биологии (56% опрошенных). От медицины ждут в первую очередь победы над онкологическими заболеваниями, создания лекарств, помогающих при трудноизлечимых и неизлечимых заболеваниях, продления жизни, усовершенствований в медицинских технологиях.

Второе место в опросе занимает психология (21%). Россияне ждут помощи в вопросах детской психологии, воспитания детей и подростков.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Третье место в рейтинге отдано открытиям в сфере новых технологий и нанотехнологий (20%). Ожидания связаны с созданием нанороботов, искусственных тканей, новых типов 3D-принтеров и пр., а также новых материалов.

Экономика по итогам опроса сместилась с 3-го места на 8-е (12% по сравнению с 19% в 2020 году). От экономики россияне ждут развития производств, решения экономических проблем, устранения социального неравенства и роста уровня жизни.

Четвертое место у космической и авиационной сфер (17%). От науки ожидают активного изучения и освоения космоса, полета на Марс и Луну, развития космических технологий и техники, развития авиации, в частности - безопасности полетов.

Пятерку самых востребованных научных направлений замыкает автомобиле- и машиностроение (16%). Здесь волнует экологичность транспорта (чистое топливо, альтернативные источники энергии, электромобили), а также новые модели, более безопасные автомобили.

Развитие в сфере IT-технологий и электроники считают приоритетным 15% россиян. Их ожидания связаны с усовершенствованием компьютеров, разработкой новых программ, внедрением в повседневную жизнь искусственного интеллекта, роботов.

О необходимости открытий в точных науках - математике, физике, химии - сказали 13% опрошенных. Респонденты ждут общего развития этих областей, открытия новых законов, химических элементов и веществ, а также прогресса в квантовой и атомной физике.

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