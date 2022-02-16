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16.02.2022 14:40
Рубрика: Власть

В Кремле началась встреча Путина и Болсонару

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в Кремле начал переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Президент РФ выразил надежду, что эта встреча будет полезной.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке", - подчеркнул Путин.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Болсонару в свою очередь назвал свой визит сигналом о хороших перспективах отношений РФ и Бразилии. "Я уверен, что этот мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы", - сказал он.

Отметим, что встреча лидеров проходит без дополнительных ограничений, связанных с пандемией. Путин и Болсонару разместились в креслах рядом друг с другом и перед началом переговоров они обменялись рукопожатиями.

Российский президент также отметил, что отношения двух стран, прерванные в связи с пандемией, восстанавливаются, государства активно взаимодействуют на международных площадках.

"По вашему указанию в Москве побывали ведущие министры вашего правительства. Сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате "два плюс два"", - сказал Путин и добавил, что рост товарооборота между странами составил 87%.

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