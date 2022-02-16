В Кремле оценивают опасность силовой операции Киева в Донбассе как высокую

Концентрация украинских войск на линии соприкосновения в Донбассе дает основания опасаться силовой операции со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию и обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция и попытка силового решения проблем на юго-востоке (Украины)", - отметил он на брифинге в среду.

"Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране", - отметил Дмитрий Песков.

Песков также констатировал, что несмотря на усилия международной дипломатии, сохраняется высокое напряжение между Москвой и Киевом, а вероятность нападения Украины на ЛНР и ДНР не уменьшается.