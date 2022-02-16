В Минфине рассказали о будущем налога на доходы физлиц

Российский Минфин не будет менять налог на доходы физлиц (НДФЛ) в ближайшие годы. Об этом заявил на брифинге министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Нет, однозначно могу сказать, что планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет", - сказал Силуанов.

С 2021 года в России появился первый элемент прогрессивной шкалы налогообложения физлиц. Доходы граждан свыше 5 млн рублей в год начали облагаться по повышенной ставке - НДФЛ для них вырос с 13 до 15%. Собранные благодаря повышению деньги направляются только на лечение детей с редкими заболеваниями. Как ранее оценивал Силуанов, за 2021 год удалось собрать около 80 млрд рублей.