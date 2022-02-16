В Минсельхозе назвали продукты, которые могут подорожать в этом году

В этом году существуют риски удорожания по четырем продуктовым позициям: молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях, посвященных госурегулированию ценообразования в АПК.

По ее словам, хлеб в прошлом году рос "не так сильно", потому что государство предоставляло субсидию, чтобы продавать его в рознице по фиксированной цене. В этом году эта субсидия будет пролонгирована, но вместо 2 рублей на 1 кг хлебопекам будет выделено 2,5 рубля на 1 кг. Сейчас постановление об этом находится на согласовании в ведомствах. Минсельхоз рассчитывает до конца марта начать доводить эти средства до хлебопеков.

По овощам тенденция роста цен продолжается с прошлого года и продлится до уборки нового урожая: снижается объем производства овощей и картофеля в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), которые выращивают больше половины от всего потребления. "Недостаток предложения, безусловно, отразился на ценовой политике как самих предприятий сельхозтоваропроизводителей, так и торговых предприятий, никуда не денешься, торговля тоже на этом зарабатывает", - уточнила Лут. В связи с этим было принято решение о предоставлении субсидий для ЛПХ. "Нужно подтягивать людей: это хороший заработок, учитывая текущие цены на овощи и картофель", - отметила замминистра. Для организованного сектора будет также предусмотрен отдельный проект по развитию овощеводства с бюджетным финансированием, которое Минсельхоз рассчитывает получить в 2023 году.

На сахар в прошлом году была зафиксирована цена. Поэтому "сейчас фактически у нас с вами год к году будет большой рост - порядка 30% у нас рост у производителей", считает замминистра. Но власти договорились с основными производителями сахара, что они будут устанавливать определенную цену для реализации в розницу, чтобы не было скачкообразного роста.

На молочное скотоводство в прошлом году на корма было выделено 10 млрд рублей. И в этом году эту меру планируется продлить в том же объеме. "Все меры поддержки, которые у нас есть для "молочки", как для животноводов, так и для переработки, у нас сохраняются и увеличиваются. Молочная отрасль у нас самая не обделенная, самая поддерживаемая", - отметила замминистра.

Оксана Лут напомнила, что рост цен на продовольствие продолжается во всем мире уже третий год. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) цены на продовольствие январь этого года к январю прошлого выросли на 19,5%. В России продовольственная инфляция оказалась ниже - 11,5%, по данным Центробанка.

Прошлый год у нас был "под знаком сахара и масла", на которые было введено жесткое госрегулирование. Кроме того, росли цены на овощи, а также мясо - в последнем случае сказались вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней.

В прошлом году государство уже предприняло меры для минимизации роста цен на эти продукты. И большинство из них продолжают действовать. "Первая мера, которая мало кому нравится, - это введение экспортной пошлины на зерно и на масличные. Сделано это было не от хорошей жизни, а чтобы обеспечить определенную доступную цепочку для животноводческих переработчиков. То есть, если бы этого мы бы не сделали, цена сейчас на зерно была бы выше", - пояснила Лут. В итоге это все отразилось бы на ценах того же мяса. "Мы понимаем ситуацию, что растениеводы не получают тот доход, который могли бы получать, исходя из высоких мировых цен. Но, тем не менее, мы сейчас видим распределение по цепочке, по конечному продукту, необходимой маржинальности, доходности, которые позволяют фактически существовать и развиваться всему нашему бизнесу, который потребляет зерновые и масличные", - считает Лут.

Пошлина на масло была введена для того, чтобы регулировать цены на внутреннем рынке на масло, в том числе бутилированное. И сейчас масло в бутылке является по потребительской цене одним из дефляторов продовольственной инфляции, предпосылок для роста цен, учитывая пошлину, нет. При этом подсолнечник остается для аграриев самой маржинальной культурой.

Сейчас также практически удалось решить вопрос, связанный с льготным кредитованием, по которому наблюдались проблемы прежде всего из-за роста ключевой ставки. На начало этого года была зафиксирована сумма в 1,5 млрд рублей на кредитование полевых работ. Правительство поддержало Минсельхоз и увеличило сумму субсидирования до 10,4 млрд рублей. Это примерно столько же, сколько было выделено в прошлом году на короткое кредитование в сезон полевых работ.

Также были приняты ограничительные меры по азотным удобрениям. Сначала были установлены квоты на экспорт - чтобы российские аграрии смогли закупиться необходимым объемом до окончания посевной. А сейчас на два месяца запрещен экспорт аммиачной селитры, спрос на которую в этом году увеличился. Это самое доступное минеральное удобрение, и сельхозпроизводители, экономя, переходят на нее с более дорогих.