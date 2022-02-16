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16.02.2022 21:00
Рубрика: Экономика

В России начали страховать посевы от засухи и наводнений

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)
В прошлом году российский рынок агрострахования вырос почти в полтора раза. Правда, застраховано при этом все равно меньше 8% посевных площадей. С этого года ситуация должна кардинально поменяться: в первых числах февраля был заключен первый договор страхования с господдержкой от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера. Такая страховка будет стоить в разы дешевле, оформить ее и получить выплаты будет гораздо проще.

Первый договор по новой системе агрострахования заключило сельхозпредприятие в Приморском крае, которое застраховало посевы на площади 1740 га на сумму 37,6 млн рублей, сообщили в минсельхозе. Среди сельхозкультур - яровые пшеница и ячмень, овес, кукуруза, соя и картофель. Закон о новой системе агрострахования вступил в силу с 1 июля 2021 года. Но до этих пор он не работал, поскольку не хватало нескольких подзаконных актов.

В прошлом году удалось реализовать принципиально новый этап в системе агрострахования, благодаря которому в перспективе ближайших 2-3 лет ситуация должна кардинально измениться. И это главный итог 2021 года, считает президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

За десять лет ущерб от засухи и наводнений превысил 150 миллиардов рублей

В законе об агростраховании в 2021 году появились две существенные новации: первая - это сама новая программа страхования урожая на случай ЧС, вторая - возможность так называемых дополнительных программ страхования сельхозрисков по запросу отдельных регионов, поясняет эксперт. Оба этих нововведения призваны решить главную проблему, которая существовала в страховании сельхозрисков: низкий охват страховой защитой рисков растениеводства в России, который не соответствует масштабу рисков и потерь, наносимых природными бедствиями ежегодно.

По данным минсельхоза, в 2021 году режим чрезвычайной ситуации природного характера на региональном уровне вводился в 14 регионах России. По оценке НСА, за 10 лет ущерб от засухи и наводнений превысил 154 миллиарда рублей. Максимальный ущерб в 42 млрд рублей отмечен в 2010 году, когда случилась серьезная засуха.

Страхование сельхозкультур с господдержкой на случай засухи или наводнений российские аграрии могут использовать наравне с давно действующей мультирисковой системой страхования урожая: можно выбрать или один из видов страхования, или оба одновременно. По новой программе страховые выплаты будут положены за каждый гектар погибших посевов при условии, что в регионе будет объявлен режим ЧС из-за опасных природных явлений и установлена гибель сельхозкультур. Аграрии смогут возместить прямые затраты на возделывание полей. При этом страхование по программе на случай ЧС будет осуществляться по упрощенным и ускоренным процедурам, стоимость полиса снижена по сравнению с мультирисковой программой в 4-6 раз, а размер субсидирования - увеличен до 80%. В 2022 году минсельхоз выделил на субсидии агрострахования 5,3 млрд рублей.

Фото: Jevtic / istock
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"Аграриям теперь доступны простые для понимания и недорогие по цене полисы, защищающие от ущерба в пределах затрат хозяйств на семена, ГСМ, удобрений - то есть себестоимости возделывания посевов. Основное преимущество и для агрария, и для государства - такой механизм предполагает, что, если комиссия субъекта РФ по оценке ущерба от ЧС подтвердила факт гибели посевов и у хозяйства есть договор страхования от ЧС, то выплата гарантирована. При этом страховая компания обязана совершить ее в короткий срок с минимальным набором документов", - говорит Биждов.

Это не значит, что, кроме новой системы защиты от ЧС, в прошлом году ничего больше не происходило. По оценке НСА, в 2021 году рынок агрострахования с господдержкой в России составил около 7,7 млрд рублей, тогда как в 2020 году - 6,6 млрд рублей. Из этих 7,7 млрд рублей 5,5 млрд рублей пришлось на страхование рисков растениеводства - урожая и посадок, 2,2 млрд рублей - на страхование сельхозживотных, и 0,1 млрд рублей - на страхование товарной аквакультуры. Наибольший прирост обеспечило страхование сельхозживотных с господержкой, которое выросло за год на 42%. За последние три года застрахованное поголовье удвоилось: с 4,5 млн условных голов сельхозживотных в 2018 году до 10,6 млн условных голов в 2021 году. Так инвесторы старались защитить животных от болезней: в прошлом году по всему миру разбушевались птичий грипп и африканская чума свиней.

Но более половины всех страховых сборов и сейчас приходится на растениеводство. Премия, начисленная по заключенным в 2021 году договорам страхования сельхозкультур, достигла 5,5 млрд рублей. Правда, прирост в прошлом году составил всего 9%. К концу 2021 года аграрии приобрели полисы страхования, обеспечивающие защиту 5,8 млн га. И это чуть более 7,5% от всей посевной площади.

Экономика АПК

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