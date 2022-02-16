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16.02.2022 01:00
Рубрика: Экономика

В России нашли замену импортным крабовым палочкам

Текст: Татьяна Карабут
Импортозамещение дошло до крабовых палочек. Раньше мы полностью завозили сырье непонятного качества из Китая и других стран. По итогам 2021 года производство сурими (рыбного фарша) в России выросло с нуля до более чем трети от потребности.

За 2021 год объем выпуска сурими на Дальнем Востоке достиг 8,4 тыс. тонн, рассказал "РГ" президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Наладить промышленное производство сурими удалось с помощью механизма инвестиционных квот (взамен на квоту на вылов рыбы инвестор обязуется обновить флот и перерабатывающие мощности), считают в Росрыболовстве. Первым из 21 введенного в эксплуатацию завода в рамках этого механизма стал рыбоперерабатывающий комплекс на острове Шикотан (Курильские острова). Уже сейчас это предприятие может ежедневно принимать до 1 тыс. тонн минтая и наряду с производством мороженой рыбы выпускать до 100 тонн фарша сурими и до 50 тонн филе минтая. За год этим комплексом перерабатывается порядка 100 тыс. тонн рыбы.

Фото: Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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"Наращивание отечественного производства рыбного фарша сурими позволит значительно снизить закупки этой продукции у зарубежных поставщиков и предложить покупателям по-настоящему качественную продукцию, произведенную отечественными компаниями", - считают в Росрыболовстве.

Сурими - один из наиболее популярных народных деликатесов для российских потребителей, отмечают в ведомстве. Продукция из этого рыбного фарша максимально полезна, поскольку изготавливается из концентрированного рыбного белка с пониженным содержанием жира и холестерина из мяса белой рыбы. В основном из минтая. И переработчики фиксируют рост спроса на продукцию из сурими.

"Этот продукт просто готовить, а именно скорость и простоту приготовления больше всего ценят современные хозяйки. Из крабовых палочек сегодня готовят огромное количество блюд - салаты, закуски, выпечку, суши и многое другое. В торговых сетях представлен широкий ассортимент продукции разного ценового сегмента. Развитие этого рынка способствует повышению популярности рыбных блюд и потребления рыбопродукции в целом", - уверен Герман Зверев.

Сейчас сурими импортируется в Россию в основном из Китая, Японии, Индии, Таиланда и Вьетнама. Последние четыре года объем импорта мороженого сурими составлял около 20 тыс. тонн стоимостью 50-55 млн долларов, говорит президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. По оценкам Германа Зверева, в перспективе ближайших пяти лет объем выпуска российского фарша сурими может превысить 55 тыс. тонн, то есть мы сможем не только закрыть полностью внутренние потребности, но и выйти с продукцией на внешние рынки. При этом у компаний, которые сейчас строят супертраулеры, также есть планы по производству сурими морской заморозки (из парной рыбы). Это более премиальная продукция, которая пользуется высоким спросом за рубежом, добавляет эксперт.

По оценке Алексея Буглака, объем мирового производства сурими составляет 850 тыс. тонн стоимостью 2,6 млрд долларов. Большая часть производится в странах Юго-Восточной Азии как правило из тропических или тепловодных видов рыб, включая искусственно выращенные. При этом больше всего ценится сурими, произведенное из белой рыбы - особенно минтая. Сейчас крупнейшим производителем мороженого сурими из минтая является США. Сурими используют для производства широкой линейки рыбопродукции, начиная от крабовых палочек, рыбных фрикаделек, имитаций и заканчивая сушеными снеками. Емкость потребительского мирового рынка сурими-продуктов в АДМ оценивают в 4,9 млрд долларов.

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