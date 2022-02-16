В России опубликовали “Белую книгу” высоких технологий

Минэкономразвития опубликовало сводный анализ развития высоких технологий в России и за рубежом. Исследование, подготовленное по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, получило название "Белая книга".

В "Белой книге" рассматриваются десять направлений: искусственный интеллект; интернет вещей; мобильные сети связи пятого поколения (5G); квантовые вычисления; квантовые коммуникации; технологии распределенных реестров; технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем; технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные; технологии новых материалов и веществ; перспективные космические системы.

По каждому из направлений в "Белой книге" сделан срез трендов развития, приведен мониторинг публикационной и патентной активности как объективных индикаторов потенциала российских технологий на новых рынках.

Минэкономразвития планирует ежегодно актуализировать документ, чтобы правительство и госкомпании могли вовремя реагировать на мировые тренды.

По словам одного из авторов книги, директора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонида Гохберга, формирование опережающего спроса на отечественную инновационную продукцию и услуги позволит консолидировать работу всех заинтересованных сторон. Речь идет, в частности, об определении долгосрочных ориентиров для исследовательской повестки профильных университетов и научных организаций.

"По многим направлениям в нашей стране позитивная динамика значительно опережает среднемировую. По публикационной активности исследователей Россия входит в первую десятку, например, по перспективным космическим системам, технологиям новых материалов и веществ, технологиям передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, технологиям создания систем накопления электроэнергии, включая портативные", - отметил он.

При этом эксперт обратил внимание на крайне малое в сравнении с ведущими странами количество стартапов - частных высокотехнологических компаний, рыночная стоимость которых превышает миллиард долларов. "В таких условиях многие идеи и разработки российских университетов и научных организаций, в том числе финансируемые из бюджета, перетекают за рубеж и возвращаются к нам в виде продуктов и услуг с огромной "наценкой", - подчеркнул Гохберг.