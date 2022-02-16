В залах Академии художеств открылась выставка Василия Нестеренко

Василий Нестеренко художник не только яркий, но и бесстрашный. Не боится подходить близко к медведям, делая наброски, подниматься на леса высотой десятки метров и расписывать потолки храмов (лежа на этих лесах несколько часов), наконец, выезжать на передовые позиции миротворцев в Сирию.

А еще это художник очень разный. На открывшейся вчера на Пречистенке в выставочных залах Российской Академии художеств выставке "О России с любовью", приуроченной к 55-летию живописца, Нестеренко предстает мастером, способным работать во множестве жанров и на самые разные темы. В этот раз народный художник России собрал лучшее из сделанного им за последнее пять лет.

…А вот и тот самый медведь, только что поднявшийся с земли, тяжелой походкой идущий прямо на тебя, полноправный "Хозяин Арктики", как назвал полотно художник. Севера, Дальнего Востока, Якутии, Камчатки тут много - красота неброская, но разная, от серых скал "Утра в дальней тундре" до синеватых облаков, осевших на вершинах ("Повелители небес"). Тебя словно то обдает жаром пробирающаяся меж камней пурпурной лавы (триптих "Кузница вулкана"), то продувает насквозь холодный ветер на скалах на "Сердце Якутии".

- Эти острые, под ярким солнцем вершины, под ними, словно море мощь Лены - этого не передать словами, - вспоминает Нестеренко, которому удалось передать свои впечатления красками. И на одной из вершин - еле видный издалека крест.

Из созданного в последние пять лет произведений церковного искусства, конечно же, на первом месте были работы на Главном храме Вооруженных сил в Кубинке. Почти вся мозаика собора создана по эскизам Нестеренко - и делалась она по расчётам на компьютере, когда храма еще не было. Последний зал выставки посвящен эскизам этих мозаик - и тут художник рассказывал, как решались на художественном совете непростые вопросы по сюжетам. Как он отстаивал свою трактовку эпизода, посвященного, например, обороне Москвы, основанную на церковном предании: на эскизе -Тихвинская икона Божией Матери в руках ангелов (с ней был совершен облет Москвы в октябре 41-го), а вокруг - зенитные установки, защищавшие небо столицы.

Оказавшись в 2018 году на российской базе в Сирии, Нестеренко не захотел сидеть за забором в каске, а поехал в очищенные от террористов Пальмиру и Тадмор. Тут мрачность, одноцветность: грязно-коричневые стены, подбитые танки на детской площадке, рядом надписи "мин нет"…А Максим Кошелев, один из героев полотна "Письмо недругам России", занимающем целую стену одного из залов, рассказывает, что ему едва удалось заставить академика РАХ, приехавшего на передовую, надеть бронежилет.

Таким же бесстрашным, похоже, растет и сын художника.

- Не по годам взрослый, рассудительный, не боится говорить в лицо то, что думает, - говорит пришедший на вернисаж архиепископ Егорьевский Матфей, учредитель Православной школы имени преподобного Сергия в Свиблово, где учится сын художника. - Одноклассники даже называют его отец Андрей.

Прямая речь

Александр Кибовский, руководитель департамента культуры Москвы:

Мы говорим о художнике-станковисте, который даже в самом простом, жанровом эпизоде пытается раскрыть глобальные вещи. Нестеренко - не актуальный художник, а современный, не боящийся острых тем и старающийся говорить о вечном, о духовном на современном языке. И свои творческие посылы не проживать внутри себя, а адресовать зрителю.

Выставка Василия Нестеренко продлится до 6 марта.