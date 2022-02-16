В Зарядье состоится грандиозный симфонический концерт Стаса Намина

17 марта в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в Зале "Зарядье" в исполнении ГСО "Новая Россия" прозвучат три симфонических произведения Стаса Намина: сюита "Осень в Петербурге" (дирижер - н. а. СССР Юрий Башмет), симфония CENTURIA S-QUARK (дирижер - Ли Рейнольдс, Великобритания) в сопровождении хореографической композиции, а также фрагменты нового балета "Пороки и любовь" (солист - лауреат XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Константин Емельянов, фортепиано).

Одно из ярких событий весны 2022 - концерт в Зале ЗАРЯДЬЕ, на котором известный музыкант, художник, режиссер, продюсер, основатель и бессменный руководитель группы "Цветы" Стас Намин, недавно отметивший свой 70-летний юбилей, откроет для московской публики еще одну грань своего дарования - свои симфонические произведения. Это, пожалуй, наименее известное в России его амплуа, в то время как в мире его опусы известны и высоко оценены критикой.

К музыке Стас оказался приобщен с раннего детства. Его мать Нами Микоян, музыковед и писатель, была дружна с Дмитрием Шостаковичем, Арамом Хачатуряном, Мстиславом Ростроповичем, Леонидом Коганом, Альфредом Шнитке, Гией Канчели, Георгием Свиридовым. Эти и другие музыканты и композиторы часто бывали у нее в гостях. Первым учителем музыки у Стаса был композитор Арно Бабаджанян.

В конце восьмидесятых Намин создает Московский симфонический оркестр, а в девяностых этот оркестр записывает первые пять частей его симфонической сюиты "Осень в Петербурге". После 2010 года Намин полностью сконцентрировался на симфонической музыке и завершил работу над "Осенью", написав для нее еще три части. Впервые все восемь частей прозвучали в Московском международном доме музыки в 2011 году в исполнении Русского федерального симфонического оркестра. Этот концерт был выпущен на DVD и CD. Сегодня сюиту Намина исполняют симфонические оркестры в России и за рубежом.

Сюите "Осень в Петербурге" посвящено первое отделение концерта, который станет и для нее своеобразным юбилеем - десятилетие премьерного исполнения.

Также в первом отделении известный московский пианист, лауреат XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Константин Емельянов исполнит в сопровождении оркестра фрагменты из нового балета Намина "Пороки и любовь", созданного по мотивам скульптурной композиции Михаила Шемякина "Дети - жертвы пороков взрослых".

Во втором отделении концерта прозвучит симфония Centuria S-Quark, завершенная Наминым и записанная Лондонским симфоническим оркестром (LSO) в 2016 году. Эта запись была выпущена на компакт-диске фирмой грамзаписи Navona Records (Великобритания-США) и вызвала множество положительных отзывов в западной прессе.

Российская премьера Centuria S-Quark состоялась в 2017 году в Большом зале Московской консерватории - она прозвучала в исполнении Российского национального оркестра в редакции дирижера, народного артиста России Михаила Плетнева. В апреле 2017 года, в День памяти жертв геноцида армян, вместе с симфонией Арама Хачатуряна была показана по каналу "Культура".

Дирижировать симфонией на концерте в Зале ЗАРЯДЬЕ приглашен из Великобритании Ли Рейнольдс, тот самый дирижер, который записывал ее шесть лет назад в студии Abbey Road с Лондонским симфоническим оркестром.

Исполнение Centuria S-Quark будет сопровождаться оригинальной пластической композицией, созданной хореографом Екатериной Горячевой на темы симфонии в Театре Стаса Намина и высоко оцененной на международном фестивале современного экспериментального театра в Каире.

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