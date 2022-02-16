Вирусолог Альтштейн: Антитела к "омикрону" не всегда защищают от других штаммов

Антитела, которые вырабатываются организмом человека при встрече с новым штаммом коронавируса "омикрон", не способны полностью нейтрализовать другие варианты SARS-CoV-2. Об этом предупредил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что антитела довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. При этом шанс заразиться "дельтой" достаточно высок - примерно 30 процентов.

"Остальные штаммы уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Вирусолог напомнил, что есть еще клеточный иммунитет. Поэтому нельзя сказать, что россияне, заразившиеся "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса.

В то же время штамм "омикрон" в большинстве случаев вызывает более легкую форму COVID-19. После тяжелого ковида - больше антител, после легкого - меньше. Но не всегда. Все зависит от индивидуальных особенностей организма человека. "Возможно, у человека после легкой инфекции будет много антител", - резюмировал Альтштейн.