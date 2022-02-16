Новости

Вирусолог Альтштейн: Антитела к "омикрону" не всегда защищают от других штаммов 02:42
Байден: Санкции против России спровоцируют рост цен на топливо в США 02:07
Гол Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Реалом" в матче Лиги чемпионов 01:03
Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения" 01:00
Захарова: США знают цену свободы, а для нас свобода бесценна 00:50
Минюсты РФ и Беларуси договорились активизировать работу по унификации законодательства 00:10
Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Россия - Дания - хоккей, онлайн-трансляция 1/4 финала Олимпиады 00:05
Захарова прокомментировала сюжет CBS по "вторжению РФ" 15.02.2022
Смольный разъяснил, как в Петербурге возник 100%-й иммунитет к COVID-19 15.02.2022
Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту 15.02.2022
Цены на газ в Европе рухнули ниже 800 долларов впервые с начала года 15.02.2022
Директор Третьяковской галереи Трегулова: На выставку Врубеля добавят утренние сеансы 15.02.2022
Киев обратился в НАТО за помощью 15.02.2022
Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине 15.02.2022
В Москве велосипедист сбил звезду TikTok Даню Милохина 15.02.2022
Макрон попросил Путина не признавать ЛНР и ДНР 15.02.2022
За сутки 241 военнослужащий Вооруженных сил выздоровел от коронавируса 15.02.2022
Захарова: Лондон позорится своими заявлениями о нападении России на Украину 15.02.2022
Канцлер ФРГ Шольц отметил "дружественную атмосферу" на переговорах с Путиным 15.02.2022
Президент Сербии распустил парламент и назначил новые выборы 15.02.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100% 15.02.2022
ЦБ Индии окрестил рынок криптовалют финансовой пирамидой 15.02.2022
В украинском сегменте интернета отмечаются серьезные сбои 15.02.2022
Роскомнадзор: "Яндекс" может передавать данные о посещаемости самостоятельно 15.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
16.02.2022 02:42
Рубрика: Общество

Вирусолог Альтштейн: Антитела к "омикрону" не всегда защищают от других штаммов

Антитела, которые вырабатываются организмом человека при встрече с новым штаммом коронавируса "омикрон", не способны полностью нейтрализовать другие варианты SARS-CoV-2. Об этом предупредил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Генетик Исаев: "Омикрон"-штамм вытеснит "дельту" из популяции

Он отметил, что антитела довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. При этом шанс заразиться "дельтой" достаточно высок - примерно 30 процентов.

"Остальные штаммы уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Вирусолог напомнил, что есть еще клеточный иммунитет. Поэтому нельзя сказать, что россияне, заразившиеся "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса.

В то же время штамм "омикрон" в большинстве случаев вызывает более легкую форму COVID-19. После тяжелого ковида - больше антител, после легкого - меньше. Но не всегда. Все зависит от индивидуальных особенностей организма человека. "Возможно, у человека после легкой инфекции будет много антител", - резюмировал Альтштейн.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения"
Байден: Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией
Переговоры Путина и Шольца. Главное
Лавров указал Блинкену на недопустимость агрессивной риторики Вашингтона
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100%
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей