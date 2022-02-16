Владимир Путин поручил повысить эффективность МЧС

Владимир Путин призвал МЧС повышать эффективность реагирования на любые чрезвычайные ситуации. Президент напомнил о трагедии на шахте "Листвяжная", о прошлогодних паводках и пожарах и подчеркнул, что требования к работе ведомства самые жесткие. В среду глава государства принял участие по видеосвязи в заседании коллегии МЧС.

В начале своего выступления Путин отметил, что за прошедшие тридцать лет министерство на деле смогло доказать свою важность и востребованность. "Стало слаженной, мобильной, хорошо оснащенной структурой, отвечающей за защиту наших граждан от чрезвычайных ситуаций, за профилактику и тушение пожаров, за развитие системы гражданской обороны", - подчеркнул президент.

Сегодня силы и средства МЧС, ваши территориальные подразделения должны повышать эффективность реагирования на любые потенциальные чрезвычайные ситуации

Прошлый год был непростым для МЧС - паводки в Сибири, на Дальнем Востоке, на юге страны. "Активная борьба велась с природными и техногенными пожарами, которые угрожали людям и населенным пунктам", - отметил Путин. Большая работа была проведена и по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная". "Эта трагедия, в которой погибли, к огромному сожалению, люди - горняки и спасатели, стала бедой и болью и для Кузбасса, и для всей страны", - подчеркнул Путин.

Президент также напомнил и о роли ведомства в борьбе с коронавирусом. "С начала эпидемии специалистами МЧС продезинфицировано более 40 тысяч социальных учреждений и обеззаражено свыше 46 тысяч объектов транспортной инфраструктуры, почти 12 тысяч километров дорог", - указал президент. А когда был объявлен локдаун и закрыты границы, самолеты МЧС помогли эвакуировать российских граждан, находившихся за границей в деловых поездках или на отдыхе. "В наиболее пострадавшие от коронавирусной инфекции страны доставлено более 1 тысячи 400 тонн медоборудования и лекарств, 120 тонн продовольствия и свыше 380 тысяч доз вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"", - добавил Путин.

Говоря о приоритетных задачах, президент подчеркнул, что требования к ведомству самые жесткие. "Сегодня силы и средства МЧС, ваши территориальные подразделения должны повышать эффективность реагирования на любые потенциальные чрезвычайные ситуации, а для этого надо наращивать оперативный, аналитический, кадровый потенциал, оснащать ведомство самой современной техникой, делать это системно, последовательно, в полном соответствии с намеченными планами", - указал президент. Так, Путин заявил, что новая спасательная техника в МЧС должна составлять более 80 процентов к 2030 году. Особое внимание президент призвал уделить совершенствованию экипировки и снаряжения пожарных и спасателей, в том числе с учетом климатических особенностей. В 2022 году должны заработать объекты центра подготовки шахтеров и горноспасателей. "Нужно развивать учебно-материальную базу подготовки сотрудников МЧС, прежде всего горноспасателей", - указал Путин.

Отдельное внимание глава государства уделил развитию аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктическом регионе. Он сообщил, что на решение этой задачи планируется выделить значительные федеральные средства. "Например, только на оснащение МЧС современными вертолетами в арктическом исполнении будет выделено более 18 млрд рублей", - сообщил президент.

Важной задачей остается профилактика техногенных пожаров. "Они представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, чреваты большими экономическими потерями", - отметил Путин. Президент подчеркнул, что ответственность за жизнь и здоровье людей за противопожарную безопасность должна быть строжайшей. Он отметил, что хотя государство и последовательно снимает надзорную нагрузку с бизнеса, это не значит, что компании могут пренебрегать установленными правилами и стандартами, тем более грубо нарушать их.

Для повышения эффективности МЧС необходима ликвидация дублирующих звеньев, считает президент. "Высвободившиеся таким образом штатные единицы нужно передавать в оперативные спасательные и пожарные службы и подразделения, а также увеличивать инспекторский состав надзорных органов", - указал Путин. Работа по повышению эффективности всей системы гражданской обороны также должна быть продолжена. "Со своей стороны государство будет и впредь укреплять социальные гарантии тех, кто служит или работает в министерстве", - пообещал президент.

872 тысячи человек российские спасатели в прошлом году защитили от огня. Это в два раза больше, чем в 2020 году

С докладом также выступил врио главы МЧС Александр Чуприян. По его словам, российские спасатели в прошлом году защитили от огня более 42 тысяч жилых домов и 872 тысячи человек, что в два раза больше, чем в 2020 году. Министр отметил, что установка дымовых извещателей должна стать обязательной не только в строящихся, но уже в эксплуатирующихся зданиях. Он также сообщил, что основное количество пожаров приходятся на жилой сектор. Основные причины - аварийный режим работы электрических сетей и оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Чуприян также заявил, что МЧС увеличит численность пожарных инспекторов более чем в 1,5 раза. Кроме того, министерство усилит свои реагирующие подразделения в 2022 году. "В целом штатная численность МЧС, определенная положением для выполнения задач в области обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, составляет более 288,5 тысячи, укомплектованность по министерству - 86 процентов", - добавил Чуприян.

МЧС до 2030 года закупит новую технику и оборудование на более чем 40 млрд рублей, также сообщил министр. "У нас разработана программа технического переоснащения до 2030 года подразделений пожарной, спасательной, специальной и авиационной техникой", - сказал он. Кроме того, ведомство впервые закупит специальные автомобили для разминирования.

Всего, по словам министра, ущерб государству от ЧС в России в 2021 году достиг почти 48 млрд рублей.