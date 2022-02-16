Врач назвала необходимый продукт для сердца и щитовидки

В организме постоянно присутствуют агрессивные соединения, повреждающие и разрушающие клетки. Негативный эффект нивелирует система защиты, одним из важнейших компонентов которой является селен. Об этом пишет в Instagram врач-диетолог Светлана Фус.

"Селен необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, и способствует полноценному усвоению йода, из которого эти гормоны и производятся. А еще селен предупреждает мутации и развитие опухолевых клеток, необходим для иммунитета, сердца и репродуктивной системы", - объяснила Фус.

Диетолог отметила, что при приготовлении многие продукты теряют до 80% селена. Например, мясо, овощи, фрукты, молоко. А вот для муки и круп потери важного элементы минимальны (до 10%). Поэтому хлеб, и лучше цельнозерновой, является гарантированным источником селена. Также стоит включить в рацион каши, свежие овощи и фрукты, уточнила врач.

"Дефицит селена не имеет специфических симптомов. Но проверить его содержание в организме нужно при гипотиреозе, проблемах с сердцем, при заболеваниях органов пищеварения, снижении мышечного тонуса", - подчеркнула Фус, добавив, что "дополнительно препараты с селеном можно принимать только по⠀назначению врача".