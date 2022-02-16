Врио главы МЧС выступил против коммерциализации работы спасателей

Врио главы МЧС Александр Чуприян высказал мнение, что работа спасателей не должна быть коммерциализирована. Такое заявление прозвучало на ежегодной расширенной коллегии МЧС России с участием президента РФ Владимира Путина.

"Мы не должны в поисках лучшей жизни погрузиться в противоестественную коммерциализацию посредством оказания платных услуг населению, - сказал он. - Сама философия МЧС России и духа гуманизма спасательной службы противоречит осуществлению коммерческих услуг в области спасения", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что необходимо искать новые форматы в подготовке спасателей, развитии материально-технической базы, обновлять организацию реагирования и решать вопросы социального обеспечения спасателей.

Как передает ТАСС, ранее Александр Чуприян уже высказывал подобное мнение после появления информации о переводе части услуг Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" на коммерческую основу. Уже будучи в ранге врио министра Александр Чуприян отменил приказ о ликвидации отряда и его реорганизации из ФГКУ в ФГБУ. Реформа задумывалась авторами для того, чтобы позволить бы спасателям зарабатывать деньги.