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16.02.2022 17:24
Рубрика: В мире

Вучич и Примаков обсудили возможность популяризации русского языка в Сербии

Текст: Александр Борисов

Президент Сербии Александар Вучич встретился сегодня в Белграде с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым. Собеседники подвели некоторые итоги двустороннего взаимодействия, а также обсудили ситуацию в регионе и на востоке Европы.

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"Президент Республики Сербия Александр Вучич принял Евгения Примакова, главу Россотрудничества, с которым обсудил сотрудничество двух стран в сфере культуры, науки и образования, а также двусторонние российско-сербские отношения в целом, - цитирует ТАСС сообщение президентской пресс-службы. - Вучич и Примаков рассмотрели конкретные предложения по укреплению культурного сотрудничества, например, регулярные обмены выставками, гастроли театральных и оперных коллективов, а также сотрудничество в образовании, подразумевающее популяризацию русского языка и регулярный обмен студентами при повышении числа стипендий на образование".

Между тем сербский лидер поблагодарил Россию за помощь в украшении мозаикой внутреннего убранства храма Святого Саввы Белграде. Одновременно Вучич подчеркнул важность поддержки Москвы в вопросе сохранения сербских культурных ценностей в Косове и Метохии.

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